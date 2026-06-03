El francés deja claro que no tiene intención de irse pese a los rumores: "Espero seguir"

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Jules Koundé se rebela contra el FC Barcelona. El galo ha perdido protagonismo durante la última temporada a las órdenes de Hansi Flick y durante los últimos días han surgido distintas informaciones acerca de su futuro. Concretamente, que Deco le habría puesto en la rampa de salida para hacer caja con su marcha. Por contra, el futbolista se ha expresado desde la concentración de su selección y ha dejado claro que no quiere marcharse.

"Tengo contrato hasta 2030. En mi cabeza está bastante claro. Ahora mismo, en la selección francesa, son cosas que quedan en un segundo plano. Estoy centrado en la competición hasta nuevo aviso. Estoy en el Barça y espero seguir allí", ha dicho Koundé ante los medios de comunicación.

Unas palabras que parecen apagar los rumores sobre su marcha. Su nivel durante la presente campaña ha sido inferior al de cursos anteriores, de ahí que incluso haya perdido la condición de titular en varios encuentros y que hayan llegado cantos de sirena desde la Premier League, especialmente de un Chelsea que parecía bastante interesado en su contratación. La cuestión es que es el único lateral diestro de la plantilla, por lo que su posible salida obligaría al club a buscar alternativas.

Jules Koundé, un rol clave en el Barcelona

En cualquier caso, Koundé ha dejado claro que no tiene intención de irse. Tiene 27 años, contrato hasta 2030 y una cláusula de 1.000 millones de euros, aunque su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 65 millones. Durante la presente campaña ha disputado 47 partidos a las órdenes de Hansi Flick en los que ha anotado tres goles y ha repartido cuatro asistencias.

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Pese a perder algo de protagonismo, es el quinto jugador que más minutos (3.529) ha jugado a lo largo de toda la campaña, superado únicamente por Joan García, Cubarsí, Eric García y Lamine Yamal.