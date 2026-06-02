Pablo Sánchez 02 JUN 2026 - 11:33h.

Jules Koundé apunta a la Premier League: 80 millones lo cambian todo

Puede haber movimientos este verano

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El Barcelona está moviéndose con celeridad en estos primeros días tras la conclusión de LALIGA EA SPORTS. Ya ha cerrado fichajes como el de Anthony Gordon y se apresura a finiquitar más operaciones en poco tiempo. En la retaguardia, una de las dudas surge alrededor de Koundé. El club ya informó de que escucharía ofertas por él y no vería con malos ojos un movimiento. Por si acaso, Deco ya ha adelantado trabajo.

Tal y como informa Sport, Deco ha mantenido contacto con agentes de algunos laterales que están en el radar del Barcelona. El club asegura que no acudirá al mercado a no ser que Koundé termine saliendo. La posibilidad de que el zaguero se marche del Barça este verano ronda las oficinas del Camp Nou, aunque nadie quiere precipitarse de momento. Aún así, Deco ya ha ejecutado parte del trabajo que tendría por delante si se produce esa marcha.

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El Mónaco pretende ejecutar la cláusula de compra por Ansu Fati

El Mónaco pretende ejecutar la cláusula de compra de 11 millones de euros por el delantero del Barcelona Ansu Fati, que disputó la última temporada en calidad de cedido en el club de la Ligue 1 francesa, según han confirmado este lunes a EFE fuentes conocedoras de la situación del jugador.

El internacional español, de 23 años, no entra en los planes del entrenador del Barça, Hansi Flick, y renovó el pasado verano con el club catalán hasta el 30 de junio de 2028 como paso previo a su cesión al Mónaco, donde esta campaña ha marcado 12 tantos en 30 partidos, el mejor registro goleador de su trayectoria.

Ansu Fati, que heredó el '10' del Barcelona en poder de Leo Messi en el verano de 2021, batió todos los registros de precocidad cuando se estrenó con el primer equipo en la temporada 2019-20, pero las continuas lesiones lastraron su progresión en el club catalán, que en la campaña 2023-24 ya lo cedió al Brighton inglés.

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Más allá del encaje deportivo, la salida de Ansu Fati se explica también por su elevado salario, de unos 9,5 millones de euros brutos, que este curso han pagado entre ambos equipos. A falta de cerrar esta operación, que daría más margen de maniobra a la dirección deportiva que encabeza Anderson Luis de Souza 'Deco', el Barcelona centra sus esfuerzos en renovar el ataque, tras la salida de Robert Lewandowski, que acaba contrato el 30 de junio y liberará el sueldo más alto de la plantilla.

El club azulgrana anunció la semana pasada el fichaje del extremo inglés Anthony Gordon hasta el 30 de junio de 2031, y ahora prioriza la llegada de un '9', con el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez como principal deseo.