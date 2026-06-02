Jorge Morán 02 JUN 2026 - 09:58h.

El equipo inglés se ha cansado de las exigencias del Barcelona

La ingeniería financiera del Barcelona para fichar a Rashford en propiedad

Compartir







La situación de Marcus Rashford y el Barcelona sigue sin desatascarse. Después de una gran temporada a las órdenes de Hansi Flick y pese a la llegada de Gordon para competir por el puesto, el club culé quiere hacerse con los servicios del inglés. Pese a ello, las negociaciones con el Manchester United no acaban de cerrarse y pueden romperse en los próximos días.

El inglés estará en el Mundial 2026 con su selección, pero en el club de Manchester quieren cerrar la operación antes de esa fecha. Su intención es reforzar su plantilla y para ello quieren contar con el dinero que ingresen por la venta de Rahford. Pero en el Barça no tienen prisa.

PUEDE INTERESARTE El dinero que recibirá el Barcelona tras el fichaje de Ansu Fati por el Mónaco

La complicada operación con Marcus Rashford

La llegada de Gordon al Barcelona ha cambiado un poco las exigencias del club. Aunque cuentan con una opción de compra de 30 millones por Rashford, en el equipo culé quieren rebajar ese precio a la mitad (15M). Una cifra que, según el Daily Mail, el United no está dispuesto a aceptar y exige el pago íntegro que se acordó en el momento de su cesión.

Esta tensión entre ambos equipos y las prisas de los ingleses por cerrar a algún futbolista antes del Mundial, provocan que el United esté pensando en cerrar las negociaciones. "Los directivos del Manchester United están exasperados con la actitud del Barça a la hora de negociar el fichaje de Rashford", publica Jeremy Cross en 'Mirror'.

Ahora el Manchester United se plantea su venta a otro club europeo, aunque el precio no subiría y sería el mismo con el que cuenta el Barcelona. Entre los equipos interesados están el Arsenal, Chelsea, Newcastle, Tottenham y Aston Villa, lo que sería una vuelta a una Premier League en la que ha rendido a gran nivel.