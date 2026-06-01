Jorge Morán 01 JUN 2026 - 16:11h.

El Mónaco ejecutará la cláusula de compra sobre Ansu Fati

El padre de Ansu Fati, enfadado tras la no convocatoria de su hijo: "Está un nivel superior al de cualquier otro delantero español"

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Con la llegada de Gordon y el interés por Julián Álvarez, el Barcelona se ve obligado a hacer hueco en su plantilla. Y aunque apenas ha terminado la temporada, los de Hansi Flick tienen la primera baja más que segura. Ansu Fati, que finalmente no fue convocado por España para el Mundial 2026, dejará el equipo culé para continuar jugando para el Mónaco.

Tras una cesión por el Brighton, Ansu Fati volvió a Barcelona en busca de convencer a Hansi Flick. Pero no lo consiguió. El español quería minutos y para ello se marchó al Mónaco de la Ligue 1, dónde ha completado una gran temporada, disputando 30 partidos y logrando anotar 12 goles.

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El Mónaco llega a un acuerdo por Ansu Fati

Su nivel en el torneo francés ha provocado el interés del equipo monegasco en su fichaje. Y es por ello que durante los últimos días han estado ambas partes reunidas hasta llegar a cerrar un acuerdo por el fichaje de Ansu Fati. Con este movimiento, el español cierra una etapa de seis temporadas en el equipo culés, en dónde ha anotado 29 goles en un periodo de 123 partidos.

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Aunque todavía no es oficial, el club culé lo publicará en unos días. No se conocen los datos del contrato entre ambas partes, entre ellos el tiempo de duración, pero lo que sí se sabe es el precio que pagarán los monegascos para hacerse con el fichaje del futbolista. Según han anunciado varios medios, el Mónaco pagará un total de once millones al Barcelona por hacerse con los servicios de Ansu Fati.

Una muestra de confianza en un futbolista joven, tan sólo tiene 23 años, que prometía ser uno de los mejores futbolistas de nuestro país. Pese a ello, las lesiones y la falta de minutos terminaron con una proyección que ahora quiere recuperarse en el Barcelona.