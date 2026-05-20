Fran Fuentes 20 MAY 2026 - 15:33h.

Cuando se ejecute, que pasará en las próximas semanas, el club estará muy cerca de alcanzar ese límite

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El FC Barcelona se prepara para, por una vez en varias temporadas, llegar a un mercado de fichajes dentro de la famosa regla 1:1. Y es que las previsiones económicas, ligadas a la monitorización de LALIGA y el diálogo constante con Javier Tebas, plantean un escenario optimista en cuando a las incorporaciones de cara al próximo curso. Para poder gastar mucho, eso sí, habrá que vender, en especial si se acometen operaciones complejas como la de Julián Álvarez, por encima de los 100 millones de euros. De este modo, el club barcelonista podrá invertir el fichajes el 100% de los ingresos que logre cuantificar. Aunque, para alcanzar ese objetivo dentro del control económico de LALIGA, primero debe certificarse una operación que, si bien se da por hecha, aún tiene que ejecutarse.

Hablamos de la venta definitiva de Ansu Fati al AS Mónaco. Y es que, según informa el diario SPORT, será la ejecución de su opción de compra por parte del cuadro monegasco la que acerque muchísimo las finanzas del FC Barcelona a entrar dentro de los parámetros exigidos por LALIGA para poder fichar bajo la regla 1:1.

Según la citada información, dicha opción de compra está tasada en 11 millones de euros, los cuales todavía no computan bajo esa fórmula del 1:1. A ellos hay que sumar el ahorro de su ficha, fijada en 12 millones por temporada. Teniendo en cuenta que el club ya tiene presupuestado su salario hasta el 2028, este ingreso más el salario que no tendrán que pagar sumarían 23 millones para el próximo curso, los cuales se computarían de manera total, ya que el jugador, al ser canterano, ya está amortizado.

La venta de Ansu Fati no sería definitiva para la regla 1:1 del Barcelona, pero casi

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Esta operación acercaría de manera casi definitiva al FC Barcelona a lograr la ansiada regla 1:1. Aún no lo conseguirían, pero por muy poco. De este modo, se espera que, con el ahorro de la nómina de algún otro jugador (futbolistas como Marc-André ter Stegen, Marc Casadó o Ronald Araújo pueden salir este verano) se logre alcanzar el objetivo. Asimismo, Joan Laporta se mantiene siempre en la búsqueda de fórmulas imaginativas para lograr ingresos.

De este modo, para que la venta de Ansu Fati al Mónaco sea definitiva solo falta que el club monegasco comunique al FC Barcelona que ejecutan la opción de compra. Algo que, a tenor del tramo final de temporada que ha hecho el delantero español, todo apunta a que va a suceder más pronto que tarde.