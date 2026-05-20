Celia Pérez 20 MAY 2026 - 12:12h.

Deco cambia de opinión y deja a un lado su fichaje

El Atlético de Madrid cambia de parecer con Julián Álvarez y el Barcelona prepara más de 100 millones

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El Barça ya da casi por finiquitada la temporada y pone el punto de mira en el próximo mercado de fichajes. Deco lleva tiempo trabajando, pero ahora sí que sí llega un tramo importantísimo para remodelar la plantilla de Hansi Flick. No son pocos los asuntos pendientes que debe resolver dentro del equipo, como son los casos de trata de Marcus Rashford y Joao Cancelo, pero también atiende a esos fichajes que llegarán a la Ciudad Condal. Ahí ha sonado con fuerza el nombre de Alessandro Bastoni para reforzar la defensa, aunque el club ha cambiado de opinión.

A pesar de que el futbolista y su perfil de central zurdo encaja dentro de lo que busca el club, las altas pretensiones del Inter para dejarlo salir ha frenado cualquier posibilidad. Bastoni se había convertido en el primer objetivo del Barça, el jugador ya dijo que sí y llegar a un acuerdo a nivel contractual no suponía un problema, pero las cantidades que piden los italianos, que puede rondar los 70 millones de euros, por un jugador que termina contrato en 2028 imposibilita cualquier operación.

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Según cuenta el diario Sport, el club ha descartado su incorporación este verano. Deco considera que el precio del futbolista está infladísimo y además Hansi Flick considera que con el perfil de Gerard Martín como central izquierdo es adecuado. Todo eso no descarta que se pueda acudir al mercado por un jugador más veterano, pero con un precio acorde.

La dirección deportiva culé estaba dispuesta a poner toda la carne en el asador, pero sin entrar en ninguna locura económicas que pudiera exigir el Inter por el jugador. Llegados el momento y visto que el cuadro italiano no está dispuesto a bajar sus pretensiones, el Barça da un paso con el intento de fichaje del defensa.