Jorge Morán 19 MAY 2026 - 22:49h.

El jugador se perderá el Mundial 2026 por lesión

Loli, la abuela de Fermín, se emociona tras la lesión que deja a su nieto sin Mundial

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Fermín López se perderá el Mundial 2026. El futbolista del Barcelona ha sido una de las peores noticias para la Selección Española de Luis de la Fuente, que ya busca un sustituto de garantías para el andaluz. Un jugador que ha sido de las grandes revelaciones de los últimos años y que se encuentra 'muy jodido', como Pedri ha desvelado en un acto promocional.

Ahora, días después de su lesión, Fermín ha pasado por el quirófano en dónde ha sido intervenido con éxito de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. Así lo ha comunicado este martes la entidad azulgrana, que ha explicado que la intervención ha tenido lugar en el Hospital de Barcelona a cargo del doctor Antoni Dalmau Coll y bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

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En el comunicado, el club precisa que "el tiempo de recuperación se decidirá en función de la evolución", si bien todas las previsiones apuntan a que estará entre dos y tres meses de baja, por lo que se perderá la cita mundialista que de México, Estados Unidos y Canadá.

Fermín sufrió dicha lesión el pasado domingo, en el partido contra el Betis, y fue sustituido por Alejandro Balde en el descanso del duelo que el conjunto azulgrana ganó por 3-1 en el Spotify Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

¿Cuánto tiempo estará de baja Fermín López?

Aunque el Barcelona no ha querido dar plazos sobre su recuperación, sí lo ha hecho el doctor Pedro Luis Ripoll. El traumatólogo y cirujano ortopédico, explicó este martes, a través de un vídeo, las posibles causas de la lesión y apunta a que podrá volver a entrenarse en un plazo de "dos meses".

"Este es un hueso que normalmente puede sufrir fractura por dos causas; bien por un estrés mecánico, debido a que no esté suficientemente compensada la distribución de las cargas en el pie; o bien por un giro brusco del tobillo que produzca una torcedura y la consecuencia es la fractura del hueso", explicó Ripoll.

El traumatólogo aseguró que la "intervención quirúrgica" era lo más efectivo, debido a su juventud a través de un tornillo que "garantiza la comprensión de los fragmentos óseos y le permite la movilidad mucho más rápida".