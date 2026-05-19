Jorge Morán 19 MAY 2026 - 20:11h.

El canario habló de la lesión de su compañero del Barcelona

Loli, la abuela de Fermín, se emociona tras la lesión que deja a su nieto sin Mundial

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Aunque todavía quedan unas semanas para el Mundial 2026, las selecciones comienzan a dar a sus elegidos para levantar el trofeo de campeón. Un torneo en el que no estará Fermín López, que se perderá la cita con España después de pasar por quirófano para tratarse de una lesión. Una baja muy sensible para Luis de la Fuente, que deberá buscar un recambio para el futbolista del Barcelona.

Precisamente, en el club catalán es dónde cuenta con compañeros como Pedri, quién habló de Fermín durante un acto promocional de Adidas. El canario, gran amigo del andaluz, desveló el sentir de un futbolista que llegaba como una de las estrellas de 'La Roja'.

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El sentir de Fermín López tras perderse el Mundial

"Estaba muy jodido, perderse el Mundial no es plato de buen gusto. Sólo decirle que se recupere", comenzó diciendo Pedri. "Es un palo para todos, me llevo muy bien con él. Pero le toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero. Le deseo una pronta recuperación", aseguró el mediocentro del Barcelona.

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Además de hablar de Fermín, Pedri también fue preguntado por otro compañero como Yamal. El joven futbolista llegará al Mundial, aunque podría perderse el partido inaugural por su lesión. Un Lamine que vivirá su primer torneo internacional y al que no dudó en aconsejar el canario.

"Que disfrute en el Mundial. Es una experiencia única, es diferente a todas las competiciones. Está todo el mundo viendo el Mundial y es especial que se vive cada cuatro años. No lo puedes vivir muchas veces, tienes suerte de jugar uno. Que disfrute con el balón", le aconsejó a Lamine.

De la renovación de Flick a la marcha de Lewandowski

Además de hablar de la Selección Española, Pedri también fue preguntado por la reciente renovación de Hansi Flick. "Todos los culés estamos contentos. Venimos de dos temporadas muy buenas con él y ojalá siga siendo así ganando títulos. Ojalá lleguen mejores títulos. Creo que nos ha aportado la competitividad que necesitábamos con un estilo que nos está yendo bien", dijo del alemán.

Un Barcelona en el que no estará Lewandowski, quién se despidió de su afición este fin de semana. "Se va como una leyenda. Es un jugador que ha marcado una época, ha marcado un montón de goles, no se ni cuántos. Darle las gracias porque vino en un momento complicado en el que el Barça no ganaba títulos, y se va ganando títulos como lo que es, un ganador. Es un trabajador", aseguró sobre el polaco.