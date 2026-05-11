Pedri cumple la tradición y tira un penalti a su padre en el Camp Nou tras ser campeón de LALIGA

Javi Rayo 11 MAY 2026 - 08:38h.

El jugador del FC Barcelona sumó un momento más para el recuerdo junto a su padre

En vídeo, el show de Joan Laporta en 'Luz de Gas' al grito de 'madridista el que no bote'

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Pedri ha cumplido con la tradición familiar tras ganar LALIGA y ha lanzado un penalti a su padre en una de las porterías del Camp Nou. El jugador del FC Barcelona y su padre siempre tienen este gesto cuando el futbolista canario gana un título -sea con su club o con la Selección Española- y de nuevo volvieron a cumplir ante la afición azulgrana. El padre de Pedri aprovechó el momento para inmortalizar con unas gafas con cámara el lanzamiento. Pincha el vídeo superior para ver la emotiva secuencia entre padre e hijo.