En vídeo, el show de Joan Laporta en 'Luz de Gas' al grito de 'madridista el que no bote'

Javi Rayo 11 MAY 2026 - 07:54h.

Joan Laporta lo dio todo en la celebración tras proclamarse campeón de LALIGA

Joan Laporta rompe a llorar en el minuto de silencio por el padre de Hansi Flick

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Joan Laporta encabezó las celebraciones del FC Barcelona después de proclamarse campeón de LALIGA luego de ganar El Clásico ante el Real Madrid por 2-0. El presidente electo no dudó en acabar la noche del domingo en su discoteca fetiche, 'Luz de Gas'. El ritmo del 'Boti, boti, boti madridista qui no boni', Joan Laporta bailó, se fumó un puro y disfrutó como cualquier aficionado más del título liguero. Las celebraciones en Barcelona continuarán este lunes a las 17:00 horas de la tarde con una rúa por las calles de la ciudad condal para brindar el trofeo a sus miles de seguidores.