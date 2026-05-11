Reunión de Florentino Pérez con la junta directiva en el Real Madrid con Mourinho a la cabeza

Celia Pérez 11 MAY 2026 - 08:28h.

La llegada del luso se anunciará cuando acabe la temporada

Álvaro Arbeloa deja dudas con la lesión de Mbappé y pone deberes al Real Madrid: "Anteponer el colectivo a lo individual"

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Ahora sí que sí, tras caer en el Clásico, el Real Madrid ya mira sin rodeos al que será el sustituto de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco. Tras un año lleno de dudas, primero con Xabi Alonso y luego con Arbeloa, el club dará un giro a la figura del próximo entrenador con José Mourinho. Todo apunta a que será el encargado de tomar las riendas de una plantilla que se ha convertido en un polvorín.

A pesar de que José Mourinho, entrenador del Benfica, aseguró este domingo que no ha tenido ningún contacto con el Real Madrid y que no lo tendrá hasta el último partido de la liga de Portugal, lo cierto es que todas las informaciones lo colocan en el Real Madrid. Tal y como asegura Siro López en El Partidazo, "solo falta que llame a Mourinho para que firme el contrato. Ha habido conversaciones. Se va a anunciar cuando acabe la temporada", aseguró.

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Es más, señala que lo que dijo el luso en rueda de prensa no es mentira, lo de que no haya tenido contacto con Florentino, pero "sí han hablado representantes de Mourinho y del Real Madrid". Y es más, el luso "no ha puesto ni una condición".

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En este sentido, Florentino Pérez ya comienza a dar los primeros pasos y este mismo lunes tendrá junta directiva para explicar cómo va la situación del banquillo de los posibles entrenadores. A tres partidos para que finalice la temporada, el presidente del Real Madrid va a dar información de los candidatos con la intención de tratar de dejar cerrado cuando antes al elegido para dirigir el banquillo blanco la próxima campaña.

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El portugués fichó por el Benfica en septiembre y tiene contrato hasta junio de 2027. Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula de unos tres millones de euros que permite a cualquiera de las partes rescindir el contrato hasta 10 días después del último partido de esta temporada.