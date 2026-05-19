Diego Páez de Roque 19 MAY 2026 - 13:57h.

Varios jugadores podrían cumplir el rol de Fermín en España

Las lesiones condicionan el posible once de España para su estreno en el Mundial 2026

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A Luis de la Fuente no paran de trastocarle los planes del Mundial. Desde hace varias semanas, el seleccionador riojano ha visto como varios de sus jugadores capitales, e incluso revulsivos de calidad, han ido cayendo lesionados, algunos de ellos incluso perdiéndose el torneo más prestigioso del fútbol.

El último en caer ha sido Fermín López. El centrocampista culé sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho en el encuentro frente al Real Betis y tendrá que ser sometido a tratamiento quirúrgico, tal y como informó el FC Barcelona. Ante esta baja, el seleccionador tiene varios sustitutos para reemplazar al onubense.

Los sustitutos perfectos de Fermín López

Fermín López prometía ser una pieza clave para el Mundial de España. Esta temporada ha demostrado su gran polivalencia para jugar tanto de mediapunta como de extremo. En la prelista de Luis de la Fuente no hay muchos jugadores con esa capacidad, pero desde El Laboratorio de ElDesmarque hemos acudido a los datos de Driblab para ver qué futbolistas pueden cumplir la función de Fermín.

Comprobando las estadísticas del centrocampista, el jugador más parecido a Fermín López es Dani Olmo. También con capacidad para jugar por el centro o en la banda, su compañero de equipo iguala -e incluso en algunas supera- varias de las estadísticas del andaluz, como la contribución goleadora, la profundidad, las ocasiones creadas o incluso el apartado defensivo.

Sin embargo, no se puede hablar de Dani Olmo como un sustituto de Fermín López, pues el de Terrassa apunta a ser titular en el once de Luis de la Fuente. Es por ello que, pese a ser el futbolista más similar en cuanto a sus características, desde ElDesmarque hemos valorado otros perfiles.

Si miramos a Fermín López como un extremo, para Driblab el jugador más similar es Jesús Rodríguez. Hay que matizar que el culé no partía como el favorito para partir en banda, pues Luis de la Fuente siempre ha contado con otro tipo de perfiles como Nico Williams o Yeremy Pino. No obstante, el jugador del Como es quien registra datos similares a Fermín jugando en banda.

Jesús Rodríguez supera ampliamente al culé en cuento a regates completados o toques en el área por partido se refiere, pero Fermín registra más remates o progresiones de balón. Aun así, ambos futbolistas se encuentra muy parejos en cuanto a pases clave en juego, presión individual, asistencias esperadas o participación, por lo que sería un buen recambio para el 'Fermín extremo'.

Las mejores opciones para el centro del campo

Si Luis de la Fuente quiere reforzar la mediapunta, el jugador ideal es Álex Baena. El mediocentro del Atlético de Madrid supera a Fermín López en varios de los aspectos ofensivos, como las ocasiones creadas, los pases clave en juego o los regates completados, por lo que sería un buen revulsivo para el centro del campo. Eso sí, en el aspecto defensivo, Fermín se ha mostrado superior esta temporada. Aun así, registran datos muy similares como se puede apreciar en el radar a continuación.

Otro de los 'peloteros' del centro del campo que encaja como sustituto de Fermín López es Pablo Fornals. El bético ha tenido que asumir el control y manejo del centro del campo de su equipo en la presente temporada por las múltiples lesiones y ha conseguido registrar datos que le permiten soñar con tener un hueco en el Mundial.

Aunque es un futbolista con menos profundidad y regate que Fermín López, siendo menos llegador de segunda línea, es un gran centrocampista que va a generar ocasiones de peligro tal y como reflejan sus estadísticas de pases clave en juego sin quedarse atrás en el aspecto defensivo.

Esta mañana, según ha podido saber ElDesmarque, Javi Guerra ha entrado en la prelista de Luis de la Fuente. Pese a ser el último en llegar por la lesión de Fermín López, el valencianista ha hecho méritos para ir convocado, y más teniendo en cuenta su último gran mes con goles y asistencias.

En cuanto a los datos, Javi Guerra se encuentra algo por debajo de los mencionados anteriormente, aunque mantiene un gran nivel defensivo y fiabilidad con el balón. Javi Guerra y Fermín López ya han coincidido en categorías inferiores, por lo que Luis de la Fuente podría optar por el jugador valencianista como posible sustituto tanto para el centro del campo como la mediapunta.