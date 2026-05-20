Pablo Sánchez 20 MAY 2026 - 12:30h.

Quién es Morten Hjulmand, el centrocampista que quiere José Mourinho en el Real Madrid

Acumula tres temporadas en Arabia Saudí

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A sus 35 años, Riyad Mahrez disfruta de sus últimos años como profesional en el fútbol saudí, pero no hace tanto tiempo acaparaba los focos del panorama futbolístico mundial. El argelino dio el salto a la fama en el Leicester para más tarde disfrutar de sus mejores años en el Manchester City de la mano de Pep Guardiola, una etapa que llegó a su fin en 2023. Su periplo por Inglaterra pudo haber cambiado antes incluso de jugar en el Etihad, pero una serie de condicionantes lo impidieron. Ese destino frustrado pudo convertirlo por aquel entonces en fútbolista de LALIGA EA SPORTS.

Tal y como desvela en una entrevista en Koora Break, Mahrez trató de vincular su carrera al del fútbol español. Tuvo contactos para fichar por el Barcelona y también por el Real Madrid cuando todavía era jugador del Leicester, pero ninguna opción cuajó. Años más tarde, el jugador argelino desveló los motivos que impidieron su llegada al Camp Nou o al Santiago Bernabéu. El dinero fue el problema.

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"Hablé con el Real Madrid, el Barcelona y el United, pero el Leicester pedía sumas de dinero muy elevadas para dejarme ir y no tenía cláusula de salida, por lo que no me pude ir a esos equipos", comentó al respecto.

Su sueño, jugar con Guardiola

El aterrizaje de Mahrez en el Manchester City tras sus éxitos en el Leicester llegaron de la mano del técnico catalán, quien había puesto sus miras en él un tiempo antes. De una conversación nació todo hasta jugar cinco años con el conjunto británico bajo sus directrices. Hoy en día aún recuerda ese sueño que pudo cumplir. Pese a que las negociaciones con su club fueron complejas y a que hubo que esperar al verano siguiente para ejecutarlas, finalmente se fraguó su incorporación.

Tres años acumula ya en el Al-Ahli hasta el cuerpo aguante un futbolista de un talento brutal que estuvo cerca de aterrizar en el fútbol español.