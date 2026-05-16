Rafa Yuste confía en Deco para el sustituto de Lewandowski en el Barça: "Soy optimista con la regla 1:1"

Andrea Esteban 16 MAY 2026 - 19:59h.

Deco lidera la planificación deportiva del próximo curso y la búsqueda de un nuevo delantero

El secreto de Hansi Flick en el vestuario del Barça para evitar los líos del Real Madrid: "Honesto siempre"

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El FC Barcelona ya empieza a mirar al futuro sin Robert Lewandowski. Después de confirmarse que el delantero polaco no continuará en el club la próxima temporada, en la entidad azulgrana trabajan desde hace semanas en la planificación deportiva del próximo proyecto, con Deco al mando de las operaciones y el objetivo claro de encontrar un relevo de garantías para el ataque culé.

Rafael Yuste, vicepresidente del Barcelona, habló este sábado sobre el adiós del delantero polaco y dejó claro el impacto que ha tenido en el vestuario y en el crecimiento del equipo de Hansi Flick: “Llegó siendo una estrella y se va como una leyenda”, aseguró Yuste.

El dirigente azulgrana destacó especialmente el papel de Lewandowski con los más jóvenes del vestuario: “Ha ayudado muchísimo a los jóvenes del equipo. Es un ejemplo por su profesionalidad, por cómo juega y por cómo se cuida”.

Deco lidera la búsqueda del sustituto de Lewandowski

Aunque evitó dar nombres, Yuste confirmó indirectamente que el club ya trabaja en encontrar un nuevo delantero para sustituir al atacante polaco: “Tenemos a un gran secretario técnico que es Deco y estoy segurísimo de que él sabrá qué hacer”.

En el Barça consideran que la salida de Lewandowski permitirá liberar una masa salarial importante, algo clave para recuperar margen de maniobra en el mercado y acercarse definitivamente a la famosa regla 1:1: “Todo el equipo económico y deportivo lleva meses haciendo una gran tarea. Soy muy optimista con llegar a esa regla 1:1”, explicó Yuste.

La dirección deportiva azulgrana considera prioritaria la llegada de un delantero con capacidad goleadora que encaje en el nuevo proyecto de Hansi Flick y acompañe el crecimiento de jugadores como Lamine Yamal, Fermín López o Pau Cubarsí.

El Barça femenino, siguiente objetivo

Más allá del mercado, Yuste también quiso poner el foco en la actualidad inmediata del club, especialmente en la final que afrontará el Barça femenino en Oslo: “Las jugadoras están convencidas de poder darle otra alegría enorme a la afición”.

El vicepresidente culé pidió máxima concentración antes de hablar de renovaciones pendientes como las de Alexia Putellas o Pere Romeu: “Ahora todos están centrados en la final. Después ya se verá”.