Anthony Gordon sorprende en su presentación con el Barça hablando español y con elogios a Flick: “Es un entrenador increíble”
Retraso de más de 8 horas por problemas burocráticos
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El fichaje de Gordon por el FC Barcelona se convirtió en una auténtica montaña rusa administrativa. El club había fijado su llegada a las 13:00 y la presentación media hora después, pero la operación se fue retrasando durante horas por problemas burocráticos y el visto bueno definitivo del Newcastle.
Mientras tanto, el jugador inglés esperaba en su hotel, a la espera del OK final. No fue hasta las 21:18 cuando el Barça hizo oficial la operación, cerrando un fichaje que llevaba todo el día en vilo.
Gordon, emoción total y ambición azulgrana
Ya como nuevo jugador culé, el extremo no escondió su entusiasmo: “Cuando supe que era una opción seria no dudé. Es el mejor club del mundo y un sueño que tengo desde pequeño. No se ficha por un club así todos los días”.
También sorprendió al explicar su adaptación inmediata al idioma y su conexión previa con el club: “Hablo castellano porque de niño creía que jugaría en el Barça”.
Primer contacto con Flick y objetivos claros
El inglés ya ha hablado con Hansi Flick y las sensaciones no pueden ser mejores: “Es una gran persona, un entrenador increíble. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos”.
Sobre los objetivos, Gordon no duda: “Si solo pudiese elegir un título, me quedaría con la Champions”.
El traspaso se ha cerrado en torno a 80 millones de euros más 10 en variables, aunque el Newcastle no percibirá todo el montante debido a porcentajes de venta anteriores (el Everton retiene un 15%).
Gordon aterriza en el Camp Nou como uno de los grandes refuerzos del proyecto de Flick, con la intención de reforzar el ataque y ser pieza clave en la lucha por los títulos europeos.