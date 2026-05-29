Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
FC Barcelona

Anthony Gordon sorprende en su presentación con el Barça hablando español y con elogios a Flick: “Es un entrenador increíble”

Anthony Gordon , nuevo jugador del FC Barcelona
Anthony Gordon , nuevo jugador del FC Barcelona. @FCBarcelona
Compartir

El fichaje de Gordon por el FC Barcelona se convirtió en una auténtica montaña rusa administrativa. El club había fijado su llegada a las 13:00 y la presentación media hora después, pero la operación se fue retrasando durante horas por problemas burocráticos y el visto bueno definitivo del Newcastle.

Mientras tanto, el jugador inglés esperaba en su hotel, a la espera del OK final. No fue hasta las 21:18 cuando el Barça hizo oficial la operación, cerrando un fichaje que llevaba todo el día en vilo.

PUEDE INTERESARTE

Gordon, emoción total y ambición azulgrana

Ya como nuevo jugador culé, el extremo no escondió su entusiasmo: “Cuando supe que era una opción seria no dudé. Es el mejor club del mundo y un sueño que tengo desde pequeño. No se ficha por un club así todos los días”.

También sorprendió al explicar su adaptación inmediata al idioma y su conexión previa con el club: “Hablo castellano porque de niño creía que jugaría en el Barça”.

PUEDE INTERESARTE
Anthony Gordon ya es jugador del Barça
Anthony Gordon ya es jugador del Barça. FC Barcelona

Primer contacto con Flick y objetivos claros

El inglés ya ha hablado con Hansi Flick y las sensaciones no pueden ser mejores: “Es una gran persona, un entrenador increíble. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos”.

PUEDE INTERESARTE

Sobre los objetivos, Gordon no duda: “Si solo pudiese elegir un título, me quedaría con la Champions”.

El traspaso se ha cerrado en torno a 80 millones de euros más 10 en variables, aunque el Newcastle no percibirá todo el montante debido a porcentajes de venta anteriores (el Everton retiene un 15%).

Gordon aterriza en el Camp Nou como uno de los grandes refuerzos del proyecto de Flick, con la intención de reforzar el ataque y ser pieza clave en la lucha por los títulos europeos.

Temas