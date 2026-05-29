Pablo Sánchez 29 MAY 2026 - 14:33h.

Julián Álvarez vs. Ferran Torres: igualdad en rendimiento, pero no en resultados

Opiniones dispares en uno y otro bando

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El futuro de Julián Álvarez es el principal tema de conversación estos días en los entornos de Barcelona y Atlético de Madrid. El delantero argentino es el máximo deseo del Barça, quien incluso ya habría realizado una oferta que fue denegada por su club. Pero el conjunto blaugrana insiste en su fichaje mientras el delantero tiene dudas. Simeone, por su parte, espera seguir contando con él, aunque las dudas empiezan a crecer.

Ante tal tormenta de opiniones, ElDesmarque ha salido a la calle para conocer la opinión de los aficionados de uno y otro bando. Los rojiblancos esperan poder seguir contando con uno de sus ídolos y solo verían con buenos ojos una salida si deja un buen montante económico en las arcas del club. Lo refrendan con opiniones como las que recopilamos a continuación

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"Yo creo que el Barcelona ya tiene muchas figuras y Julián rinde en el Atlético. Yo prefiero que se quede. Es una pieza fundamental", decía uno. "Si pagan que se le lleven. Tampoco aporta tanto, no es el perfil Falcao, Forlán, Agüero. No es el perfil que le viene bien al Atlético", añadía otro hincha.

La opinión del lado culé

En el Barça la opinión es bien distinta. Desean que juegue en el Camp Nou y así lo evidencian. "Ahora que se ha ido Lewandowski sería el recambio perfecto, le estamos esperando con los brazos abiertos", opinaban. "Con el Barcelona vas a triunfar, es el mejor equipo del mundo y te lo vas a pasar de lujo".