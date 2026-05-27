María Trigo 27 MAY 2026 - 17:05h.

Rubén Uría da la última hora sobre el futuro del delantero argentino

La peor Liga de Simeone sigue siendo mejor que las 15 anteriores a su llegada

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Las idas y venidas con Julián Álvarez y el Atlético de Madrid van a ser constantes hasta que el jugador decida zanjar un debate que él mismo se encarga de tener abierto cada vez que habla. Desde hace un año, las ofertas han ido llegando a la entidad y todas ellas han sido rechazadas. Muchos millones que, hasta el momento, no han sido suficientes para que nadie llegue a un acuerdo y el argentino deje de vestir la elástica rojiblanca.

Rubén Uría, colaborador de ElDesmarque, acaba de informar en su canal de cómo está la situación con Julián Álvarez y todas las ofertas oficiales que ha habido hasta este mismo momento. "Esto es información cien por cien contrastada", asegura el periodista. En concreto explica cómo han sido las tres propuestas que ha recibido el Atleti en el último año y los equipos que se las han hecho.

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Tres ofertas por Julián Álvarez rechazadas

El Arsenal ofreció 120 millones en el Mundial de Clubes. El Paris Saint-Germain (PSG) llamó este invierno y pidió ficharlo. El Barça llegó a ofrecer 70 millones de euros negociados a plazo, más el traspaso de Ferran Torres y el Atleti también dijo que no.

¿Y ahora hay alguna oferta?

Así de claro lo cuenta Rubén Uría, que también es contundente con la actualidad del argentino en este preciso instante: "Yo os puedo asegurar que no hay ninguna oferta oficial sobre la mesa del Atlético de Madrid. Oficial ninguna. Ni del Barcelona, ni del Paris Saint-Germain, ni del Arsenal. Cero".

A la espera de que se abra el mercado de fichajes veraniego de forma oficial, esta es la realidad de la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Una situación que seguro que va variando y en la que puede influir el rendimiento del futbolista en el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.