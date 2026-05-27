Sus 69 puntos en LaLiga son la peor cifra desde que llegó al Atlético, pero ningún otro entrenador la consiguió desde Antic en 1997

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El Atlético de Madrid ha firmado esta temporada su peor Liga desde que Diego Pablo Simeone llegó al banquillo. Y ya ha llovido desde entonces. Es la primera vez que el equipo rojiblanco firma menos de 70 puntos, quedando además relegado al cuarto puesto de la clasificación tras su dolorosa manita ante el Villarreal CF, que también ha sido la peor derrota liguera desde que el Cholo aterrizó en el club.

Concretamente, el Atlético ha firmado 69 puntos este curso liguero, con un balance de 21 victorias, seis empates y 11 derrotas, 62 goles a favor y, quizá el dato más doloroso, 44 goles en contra. Demasiados para un equipo que hasta hace bien poco se caracterizaba precisamente por su solidez defensiva.

Antes de esta temporada 25/26, la peor cifra de puntos con Simeone se había dado en el curso 19/20, cuando sólo firmó 70 puntos, aunque en aquel caso le sirvió para acabar en tercera posición. Un año después, por cierto, fue campeón con 86 puntos. El título anterior se dio en 2014 con 90 puntos, el récord de Simeone en el banquillo. Su segunda mejor marca llegó en 2016, con 88 puntos que sólo le sirvieron para ser tercero.

Puntos del Atlético de Madrid en LaLiga desde que llegó Simeone

25/26: 69 puntos.

24/25: 76 puntos.

23/24: 76 puntos.

22/23: 77 puntos.

21/22: 71 puntos.

20/21: 86 puntos (campeón).

19/20: 70 puntos.

18/19: 76 puntos.

17/18: 79 puntos.

16/17: 78 puntos.

15/16: 88 puntos.

14/15: 78 puntos.

13/14: 90 puntos (campeón).

12/13: 76 puntos.

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Puntos del Atlético de Madrid antes de la llegada de Simeone

El curso 11/12 estuvo a caballo entre Gregorio Manzano y Simeone, quien tomó las riendas a partir de enero. El Atlético acabó con 56 puntos aquella temporada, en quinta posición.

A partir de ahí, hay que remontarse nada menos que al curso 1996/1997 para encontrar una puntuación mejor que los 69 puntos que ha firmado el Atlético en esta campaña 25/26. Fue con Radomir Antic a los mandos y el cuadro rojiblanco firmó 71 puntos para acabar en quinto puesto.

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Desde entonces, 15 temporadas consecutivas en los que el Atlético nunca alcanzó los 70 puntos en Primera. Sí lo hizo en Segunda, para su desgracia, durante dos años seguidos. La única cifra que se acerca son los 67 puntos del curso 2008/2009, con Javier Aguirre destituido en diciembre para que Abel Resino tomara las riendas de un equipo que acabó en Champions. Es decir, que la peor Liga de Simeone sigue siendo mejor que las 15 anteriores a su llegada.

Puntos del Atlético los 16 años anteriores a la llegada de Simeone: