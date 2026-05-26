Celia Pérez 26 MAY 2026 - 11:14h.

El cuadro rojiblanco quiere evitar especulaciones hasta última hora

El plan del Barça con el fichaje de Julián Álvarez al que Ferran Torres se ha negado

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Julián Álvarez está llamado a ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. Con su futuro en el aire en el Atlético de Madrid, con rumores y pretendientes como el PSG y el Barça, en el club rojiblanco quieren evitar que la situación se les vaya de las manos y quedar expuesto en un momento delicado del verano. Es por ello que ya le ha mandado su primer aviso al jugador.

Conscientes de todo el revuelo que está provocando el futuro de Julián, el Atlético de Madrid le ha dado un "ultimátum" al delantero argentino. Según Roberto Gómez, en Radio Marca, el club le ha señalado que en caso de tener una oferta para salir este verano que no esté esperando hasta última hora para llevarla a cabo. "Ultimátum del Atlético de Madrid a Julián Álvarez. Si tienes una oferta ya, que no estés esperando aquí hasta el 14 o 15 de agosto, a las 12 de la noche. No, no, vienes aquí y nos lo dices", apuntó.

De esta forma, el Atlético quiere evitar esta metido de lleno en especulaciones durante todo el verano. En el Metropolitano no quieren incertidumbre y así se lo ha hecho a saber al propio jugador.

La sensación que tienen en el cuadro rojiblanco es que Julián quiere salir y por ello el Barça ya está dando los primeros pasos para tantear su llegada a la Ciudad Condal. El problema es que desde el Camp Nou no tienen capacidad económica para hacer un gran desembolso, algo que el PSG sí que puede acometer. No parece que el propio jugador se lo haya comunicado a nadie, pero es la ida que sobrevuela el Metropolitano. Y ante todo esto, el Atlético quiere curarse en salud y evitar estar hasta última hora esperando para conocer cuál es la decisión final del jugador.