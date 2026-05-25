Tensión entre Simeone y Julián Álvarez y una sospecha que enfada al Atlético de Madrid

Las palabras de Simeone tras la derrota ante el Villarreal apuntan al delantero

El plan del Barça con el fichaje de Julián Álvarez al que Ferran Torres se ha negado

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Julián Álvarez está llamado a marcar por completo el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Las palabras de Diego Pablo Simeone confirman el distanciamiento del cuerpo técnico con el jugador, mientras que desde las oficinas del Metropolitano crecen las sospechas ante su posible deseo de salir. Todos los caminos conducen en una misma dirección, si bien es cierto que tiene contrato en vigor y está más que blindado, por lo que su situación no parece fácil de resolver.

"No es una pregunta para mí, es para Julián. Ya es bastante grande para saber lo que va a hacer y ya tendrá su decisión tomada", respondió este domingo Simeone, desde La Cerámica y tras la dura derrota ante el Villarreal, cuando le preguntaron por el futuro del atacante.

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Unos días antes, el periodista Matteo Moretto insinuaba que "la relación entre Simeone y Julián no es la mejor en este momento", un mensaje sobre el que ha vuelto insistir este mismo lunes, unas horas más tarde de las palabras del Cholo, que muestran cierto distanciamiento.

La sospecha del Atlético de Madrid con Julián Álvarez

Mientras tanto, la Cadena Ser asegura que desde las oficinas del Atlético de Madrid sospechan que Julián quiere marcharse. No parece que el propio jugador se lo haya comunicado a nadie, pero es la ida que sobrevuela el Metropolitano. Mientras, el periodista Fabrizio Romano asegura que "no hay conversaciones" entre el club y el jugador para tratar una posible renovación.

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El PSG y el Barcelona se postulan como los dos equipos más interesados en fichar a Julián. La idea del argentino, según la Ser, sería seguir jugando en LaLiga, por lo que el cuadro blaugrana ganaría enteros como posible destino en caso de salida. El problema es que desde el Camp Nou no tienen capacidad económica para hacer un gran desembolso, algo que el PSG sí que puede acometer.

Mientras tanto, Julián ha cerrado un curso bastante decepcionante a nivel particular, especialmente por su paupérrima cifra de sólo ocho goles en LaLiga, sólo uno desde el mes de noviembre y, por un motivo u otro, sin haber disputado ni un minuto en las nueve últimas jornadas del campeonato doméstico.