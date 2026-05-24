Joaquín Anduro 24 MAY 2026 - 23:18h.

Koke Resurrección se queda con un "sabor de boca amargo"

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid contra el Villarreal con muchos suspensos en el desastre de La Cerámica

Compartir







El Atlético de Madrid ha dicho adiós a la temporada encajando una dolorosa goleada ante el Villarreal en La Cerámica por 5-1 en un encuentro en el que estaba en juego la tercera plaza con el consiguiente botín en forma de millones del reparto de derechos televisivos. Una mala actuación colchonera que ha reconocido Koke en los micrófonos de Movistar+ tras el encuentro ya que, además de alabar a Dani Parejo en su despedida, ha hecho autocrítica y se ha quejado del horario del choque.

Koke, tras el Villarreal-Atlético de Madrid

Conversación con Dani Parejo tras el adiós de su rival: "Dani es un histórico del fútbol español que ha dado todo lo que ha tenido en todos los equipos en los que ha estado. Ha tenido una enorme carrera y seguro que querrá más".

Ganas de vacaciones reflejadas en el mal arranque: "Hemos empezado mal el partido hasta que ha venido el penalti en contra y, después, ha sido todo un desastre. No nos puede pasar esto y, sobre todo, para la temporada que viene, mejorarlo. No nos pueden hacer tantos goles si queremos pelear por cosas grandes. Ha sido un día difícil, también con mucha gente en las prelistas de la selección, un domingo a las 21 nos pone LALIGA el único partido. No es excusa, pero bueno. Ha sido un desastre, no hemos estado al nivel y que sirva para la temporada que viene no encajar tantos goles y ser más efectivos.

Sabor de boca de la temporada. "Sabor de boca amargo porque ha sido en Champions una temporada bonita e ilusionante y, en Copa del Rey, los penaltis... En LALIGA hemos sido un desastre también porque no hemos podido pelearla. Nos hemos quedao mu lejos del Barcelona, que es el campeón. Sabemos que Barcelona y Real Madrid son los favoritos pero tenemos que estar más arriba y que nos sirva para la temporada que viene para mejorarlo".