Filtrada la tercera camiseta del Atlético de Madrid para la temporada 2026/2027

Sorprendente diseño de color gris para la tercera indumentaria

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La tercera camiseta del Atlético de Madrid, desvelada. A diferencia de lo que suele suceder otros años, cuando se filtran las equipaciones en el ecuador del curso anterior, en esta ocasión las nuevas indumentarias del equipo rojiblanco están tardando mucho en ver la luz. Ya presentó el club la segunda equipación de manera oficial, estrenada además en el último partido del curso ante el Villarreal CF. Todavía no se conocen demasiados detalles de la primera. Pero la que sí está filtrada, por fin, es la tercera.

El perfil de Twitter Kamil Berberler ha desvelado la nueva camiseta del Atlético, la tercera del próximo curso. Una imagen que ha sido compartida también por otros perfiles reconocidos como Esvaphane y Footy Headiles, especializados en las equipaciones.

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Se trata de una camiseta cuanto menos llamativa, con el color gris como predominante y franjas rojas de manera horizontal que atraviesan la equipación, acompañadas también de finas líneas de color azul. Un diseño que se extiende también a las mangas, con el logo de Nike en color azul marino y un filo rojo y el escudo, en el pecho, con sus colores originales, a diferencia de lo que sucede con la segunda equipación.

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Una vez más, la publicidad de Riyadh Air tendría un gran protagonismo en la zona frontal de la camiseta, marcada por el color azul. El cuello tendría un diseño clásico de color azul marino con detalles en rojo, lo que invita a pensar que los dorsales y la serigrafía de la espalda serían de ese mismo color. La imagen invita a pensar que los pantalones y las medias también serían de color azul marino para dar continuidad al cuello.

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Así pues, ya se conocen la segunda y tercera camiseta del Atlético para el próximo curso. Falta por conocer la principal, que de momento se mantiene en el más absoluto secretismo sin que se haya filtrado. Y eso que todo apunta a que será anunciada en cuestión de semanas o incluso días.