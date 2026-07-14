La enésima venta millonaria del Real Madrid: Víctor Valdepeñas a la Fiorentina

Juan Pérez 14 JUL 2026 - 14:21h.

El séptimo traspaso sin la salida de estrellas que deja un buen baúl de millones en el conjunto blanco

Michael Olise hablará con el Bayern tras el Mundial y una oferta de 200 millones podría acercarle al Real Madrid

Compartir







La pólvora del mercado de fichajes cierra todas las dudas alrededor del caso de Víctor Valdepeñas, traspasado por el Real Madrid a la Fiorentina mucho antes de lo esperado. A pesar de que la filtración de hace unas horas presagiaba un tira y afloja con el cuerpo técnico para dilucidar si el jugador hacía la pretemporada con el club blanco, todas las partes han acelerado el proceso para darle salida al séptimo canterano que deja un buen pico en las arcas del club.

El central del Real Madrid, Víctor Valdepeñas, se va a la Serie A por ocho millones de euros tal y como ha confirmado Fabrizio Romano, aunque tiene el asterisco de las últimas salidas en el club de Florentino Pérez. La gestión de José Ángel Sánchez repite el acierto de los últimos años al vender sólo el 50% del pase del jugador por ese precio, por lo que la revalorización futura del mismo puede suponer un plus económico para los próximos años.

PUEDE INTERESARTE La prueba de que Mourinho es diferente: el detalle en su ropa que no consiguió ningún otro entrenador del Real Madrid

El defensa, que debutó en LALIGA el año pasado por las reiteradas lesiones en el lateral zurdo, ha estado constantemente entrenando con el primer equipo mientras lideraba la zaga del Castilla. Tanto es así que ha estado presente en múltiples convocatorias, incluso en la Champions League, por lo que gozaba de la confianza del cuerpo técnico. Ahora Mourinho lo deja salir a sabiendas de todo lo que tiene en casa, y de que el valor del club al hacer caja es acometer cotas mayores durante el verano.

El carro de millones del Real Madrid se ha multiplicado esta temporada precisamente gracias a la permisividad para sacar jugadores con ese extra, algo que ha dejado en total 135 millones en este mercado estival. Las salidas de Nico Paz, Víctor Muñoz, Mario Gila o Álvaro Rodríguez entre otro están marcados por ese patrón de inicio, aunque posteriormente los traspasos hayan tenido cifras mayores.

PUEDE INTERESARTE Antonio Blanco siembra la duda en el Alavés: compás de espera sobre su futuro con dos equipos pendientes