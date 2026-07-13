Pablo Sánchez 13 JUL 2026 - 21:27h.

Los problemas del Deportivo Alavés que empujan el fichaje de Gorka Carrera: dos millones y Mariano Díaz

Se sumó recientemente a la pretemporada del equipo

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El nuevo Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores echó a andar recientemente con varias incógnitas por resolver. Además de los fichajes que aún faltan por llegar, el entorno babazorro aguarda para saber qué pasará con Antonio Blanco. El mediocentro tiene contrato en Vitoria hasta 2027, pero su futuro parece estar en el aire mientras un par de equipos andan pendientes de cualquier desenlace.

Según informa As, el futuro de Antonio Blanco sigue siendo incierto. Pese a tener contrato en vigor cuenta con el interés de algún equipo importante como el Villarreal, que le podría hacer replantearse su destino la próxima temporada. Aún así, el Alavés se remite a su cláusula de 20 millones de euros. Una cifra y una operación de la que también anda pendiente el Real Madrid.

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El conjunto blanco posee el 50% de los derechos del futbolista, por lo que una salida supondría un buen ingreso para las arcas del cuadro merengue. Es por ello que el Alavés no mueve ficha ni lo dejarán salir con facilidad teniendo en cuenta que perderían la mitad de esos ingresos. El verano marca el ritmo y el destino de Antonio Blanco.

Protesoni, tras su renovación con el Alavés

El jugador del Deportivo Alavés Carlos Protesoni, renovado por el club vitoriano hasta 2028, reconoció este miércoles que “nunca” hizo las maletas para irse de Vitoria y afirmó que “siempre” pensó en quedarse. El uruguayo admitió en rueda de prensa que tuvo ofertas pero no quiso irse. “La decisión la tomé con mi familia, que fue fundamental”, explicó.

En este sentido, incidió en que la familia tiene “un peso principal” y consideró que es “un privilegio” tener cerca a compañeros como Ander Guevara, Antonio Blanco y Nahuel Tenaglia, que le acompañaron en la sala. “Los quiero mucho y muero por cada uno de ellos”, apuntó el centrocampista, que no descarta jugar de central, como hizo el curso pasado.

“Desde que llegó Quique me depositó muchísima confianza. No hemos hablado nada de posiciones, pero disponible para lo que decida”, aclaró el futbolista babazorro que también se acordó de los aficionados.

“Espero que siga el cariño de la afición. Me siento como en casa en Vitoria y en el Alavés”, manifestó. Preguntado por las lesiones que ha sufrido recientemente y que le impidieron jugar con continuidad la pasada temporada, expresó que están “trabajando mucho en eso para que no haya lesiones”. “Estaré a disposición”, afirmó y confesó que “la cabeza juega mucho”.