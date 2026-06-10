Fran Fuentes 10 JUN 2026 - 17:56h.

El club txuri urdin ha hecho oficial la operación hasta el 2028

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La captación de talento en Euskadi es una competencia feroz. Prácticamente no hay un solo jugador que no tengan monitorizados, como poco, Athletic Club, Real Sociedad y Deportivo Alavés. En este sentido, la competencia se intensifica teniendo en cuenta la filosofía del club zurigorri, que solo firma a jugadores nacidos o formados en Euskal Herria, razón por la cual necesitan ser más agresivos para firmar a los mejores jugadores a edades muy tempranas. Sin embargo, el sentimiento de pertenencia a cada club está muy asociado con cada provincia a la que pertenecen. Eso sí, a poco que un jugador vasco despunta en categorías inferiores se produce una guerra encarnizada. Es el caso de Javier Soroeta, delantero del Real Unión de Irún que este año ha firmado 15 goles en Segunda RFEF.

A sus 21 años este jugador, con el que en principio la Real Sociedad no contaba y traspasó al conjunto irundarra, fue sondeado por el Athletic Club y el Deportivo Alavés para incorporarlo a sus respectivas canteras, que juegan en Primera RFEF. Un salto importante para el jugador, que aún es joven y se le presupone mucha progresión. Sin embargo, el conjunto txuri urdin se guardó una opción de recompra por el delantero que, ahora, ha decidido ejercer.

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En este sentido, la Real Sociedad ha confirmado de manera oficial que el jugador vuelve para formar parte del equipo filial. De este modo, firma su nuevo contrato como txuri urdin hasta el 2028. De su rendimiento con el equipo filial dependerá que pueda mirar con esperanza al primer equipo. No obstante, apunta a ser el segunda espada de Gorka Carrera, cuyo rendimiento en el filial ha sido magnífico y quien, de hecho, ya ha llegado a debutar con el primer equipo.

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De este modo, Javier Soroeta regresa a la Real Sociedad tras haber recibido el interés de los otros dos grandes clubes vascos. En este sentido, la idea es que el delantero forme parte del Sanse, que necesita de jugadores de ataque tras las salidas de futbolistas como Alberto Dadie o Jakes Gorosabel. En este sentido, se unirá a Gorka Carrera, Dani Díaz y Arkaitz Mariezkurrena para formar un ataque veloz y vertical.

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Así las cosas, la Real Sociedad recupera a un futbolista que prácticamente daban por abandonado, pero cuyo rendimiento ha llamado la atención de otros clubes vascos. Incluido, en este caso, el club al que perteneció y al que promocionó desde el Antiguoko.