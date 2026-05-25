Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 19:07h.

Beñat Prados pide paso en el Athletic y se ofrece al proyecto de Edin Terzic

Varios jugadores saldrán de la entidad rojiblanca

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El Athletic Club echó el telón el pasado sábado a LALIGA EA SPORTS para comenzar a construir su nuevo proyecto. El nuevo año llegará con muchas novedades. El primero en los banquillos con la llegada de Edin Terzic para el primer equipo. En el filial y el Basconia también se presentan cambios importantes en sus respectivos vestuarios.

El Athletic anunció los jugadores que no continuarán en las categorías inferiores más allá del 30 de junio. Unos porque acaban contrato y otros por decisiones internas, pero lo cierto es que el conjunto rojiblanco le abre la puerta a un buen puñado de futbolistas de Lezama.

En el caso del Bilbao Athletic dejarán de pertenecer al club Endika Buján, Jon de Luis, Xabier Irurita, Eric Gamen e Iker Aldai. El primero de ellos incluso cuenta con el interés de un equipo de LALIGA HYPERMOTION como el Cádiz. Territorio Cadista apuntaba a su llegada en libertad a la Tacita de Plata y este movimiento del Athletic lo reafirma.

Sin duda, la Filosofía Athletic se abre a un mercado estival que vendrá cargado de sorpresas, novedades y movimientos.

El comunicado del Athletic

Los futbolistas del filial Endika Buján, Jon de Luis, Xabier Irurita, Eric Gamen e Iker Aldai no continuarán en el Athletic Club

Buján, que llegó a debutar con el primer equipo ante el Girona FC, ha militado dos campañas en el Bilbao Athletic, sumando 47 encuentros. Jon de Luis ha estado tres temporadas en el filial disputando 85 partidos. Xabi Irurita ha completado dos ejercicios (48 encuentros). Eric Gamen, que llegó a Lezama en juveniles, ha disputado 4 partidos e Iker Aldai, cedido por la SD Eibar, ha sumado 28 encuentros en su única temporada.

También dejan la entidad los cedidos Oier Gastesi (Arenas Club), que ingresó en juveniles, y Javier Elías (SD Amorebieta) llegado el año pasado al filial (8 partidos). Asimismo, causan baja el centrocampista del Basconia Gaizka Alboniga-Menor, en Lezama desde edad alevín, el defensa David Osipov, que entró en juveniles, y el guardameta Iker Galindo, que también ha estado en dinámica del segundo equipo en este año.

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Por otra parte, también terminan su vinculación los cedidos Ander Fernández (SD Logroñés) y Unai Garcés (SD Leioa). El Athletic Club quiere agradecer a todos ellos su compromiso y dedicación y desearles lo mejor en su futuro personal y deportivo.