Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 15:51h.

Se retiró disputando la última media hora del partido en el Bernabéu

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En el Santiago Bernabéu, el Athletic Club no solo dijo adiós a una irregular campaña liguera, también despidió a todo un One Club Man. Tras no gozar de minutos en el último choque del curso en San Mamés, Ernesto Valverde concedió a Iñigo Lekue la última media hora de partido ante el Real Madrid para retirarse sobre el terreno de juego.

El deustuarra puso fin a once años de servicio en el primer equipo rojiblanco en los que tres momentos brillan sobre el resto. Iñigo Lekue estuvo presente y participó en los tres títulos logrados por el Athletic en este siglo.

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Pese a ello, entre un sector de la hinchada bilbaína queda una extraña sensación con su adiós. Al hecho de no correr la banda de San Mamés ante el Celta de Vigo, unido a las críticas deportivas que le rodeaban. hay que sumar el vídeo de despedida que ha grabado este domingo en solitario.

Iñigo Lekue completa la inusual despedida de un One Club Man del Athletic

Un recuerdo imborrable. "Después de once años y echar la vista atrás, está claro que las sensaciones son maravillosas. Me quedo con todo lo vivido, no tengo ni un solo momento que supere por encima de los demás. Me quedo con un montón de partidos, entrenamientos, viajes, del día a día... y bueno, a pesar de que este año no ha sido el mejor para despedirse, por eso digo que echo la vista atrás y un orgullo tremendo".

Tres títulos inolvidables. "Lo he vivido todo siendo jugador del Athletic. Mis amigos, gran parte de mi familia... estos tres títulos que hemos conseguido son los únicos que han visto. Y a mí me ha tocado verlos y vivirlos desde dentro. Me siento, vamos, más que satisfecho, feliz, orgulloso, no sé, son muchas emociones y sentimientos todos positivos".

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El cariño de los demás. "He recibido estas semanas muchos mensajes de cariño, de gente con la que he coincidido, de aficionados o gente conocida que me ha apoyado y me ha demostrado todo su cariño todos estos años y es con lo que más me quedo, con las personas que ha habido en este camino".

Necesita tiempo. "Son muchas emociones que no sé ni describirlas. Creo que con el paso del tiempo intentaré descifrarlas pero ha sido muy bonito acabar en el campo, había gente y amigos que han venido a verme, sentía la familia cerca, todos los compañeros... no sé, algo que no se me va a olvidar nunca".