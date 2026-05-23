Asís Martín 23 MAY 2026 - 23:45h.

La presidenta del Gobierno de Navarra responde a la polémica de la camiseta del Athletic: "Vale ya de aspavientos"

El delantero donostiarra del Athletic Club ha metido 10 goles en LaLiga 2025-26

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BilbaoEl Athletic Club echaba la cancela este sábado a una temporada complicada (siendo generosos) con la derrota por (4-2) en el estadio Santiago Bernabéu en la jornada 38 de la competición liguera en la que se ha medido al Real Madrid de Álvaro Arbeloa, ya sin opciones de ir a Europa, cerrando el curso en el puesto 12 con 45 puntos, a 3 del descenso.

Los goles bilbaínos han sido obra de Gorka Guruzeta y Urko Izeta, dos delanteros guipuzcoanos. El de Donostia, que ha llegado a los 10 en LaLiga y los 17 en total, explicaba al acabar que "no me gusta hablar de lo personal, estoy algo enfadado todavía porque hemos tenido la opción de entrar otra vez en Europa y no ha sido la temporada esperada por la afición y los jugadores, por todos, y lo cierto es que te vas jodido porque da rabia, ha sido un año duro para todos y repito que estamos jodidos por seguir perdiendo partidos y por no quitarnos la mala sensación y no estamos contentos".

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"No me alivian mis goles aunque me vienen bien y claro que me gustan, pero me gusta todavía más ganar partidos y este año no lo hemos conseguido" ha admitido Guruzeta en Madrid tras bajar el telón de un año poco halagüeño con 19 derrotas en LaLiga.

Una bonita despedida en el vestuario del Athletic de Ernesto Valverde e Iñigo Lekue

"Quiero darle las gracias a Ernesto porque nos ha hecho mejores a todos, lo conseguido con él estos años es espectacular pero en el fútbol se vive al día y no nos acordamos de lo hecho aunque fuera histórico sacar la gabarra. Y Lekue va a dejar una sombra muy grande en el vestuario, es un tío fundamental y para mi debería haber seguido un añito más pero esto sigue y son decisiones del Club. Yo lloro con poco, ha sido emotivo su adiós en el vestuario pero son cosas que se quedan dentro".