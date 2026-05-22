Celia Pérez 22 MAY 2026 - 08:24h.

La nueva camiseta ha provocado un gran revuelo en las esferas políticas

Vox exige a LaLiga y al CSD la "retirada inmediata" de la nueva camiseta del Athletic

Compartir







La camiseta del Athletic Club para la próxima campaña ha provocado un auténtico terremoto en las esferas políticas del País Vasco y Navarra. El club presentó hace dos días la que será la elástica de la próxima campaña, incluyendo en ella un mapa de Euskal Herria, en el que se incluye el territorio de Navarra, en la nueva equipación, que no ha sentado nada bien a Unión del Pueblo Navarro (UPN).

La inclusión de las referencias a Navarra en la nueva camiseta del Athletic Club ha provocado la airada reacción de partidos políticos como UPN, PP y Vox que, además de pedir al club su retirada, exigen una respuesta de gobiernos y de instituciones deportivas.

Y bien, ahora la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una entrevista en La Cadena Ser, ha hablado de todo lo ocurrido en las últimas hora. "A mí me parece que vale ya de aspavientos, ¿no?", comenzó exponiendo y apuntando a la reacción de UPN: "Que la única carta de la líder de la oposición haya sido para hablar de un equipo de fútbol...".

De hecho, Chevite entiende que "no atenta contra la simbología de Navarra" y defiende que la región "tiene sus propios símbolos y su propio marco institucional". "Euskal Herria para algunas personas es una entidad cultural. Yo la respeto, aunque no la comparto. Me siento navarra y sé cuál es mi mapa institucional", ha asegurado la presidenta autonómica, que ha insistido en que el diseño "es algo que hace una entidad privada", añadió.

A su vez, este jueves el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, afirmó que la camiseta del Athletic no vulnera ni hace un mal uso de los símbolos oficiales de Navarra. A través de la red social X, aseguró que tanto la Lorafna como la Ley Foral 4/2020 de símbolos de Navarra establecen que los símbolos de identidad exclusivos de la Comunidad Foral son “la bandera, el escudo y el himno de Navarra”.

Según ha explicado el vicepresidente, la protección jurídica recogida en la normativa “se limita a estos símbolos oficiales”, tal y como establece el artículo 3 de la citada ley foral.