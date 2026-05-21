Fran Fuentes 21 MAY 2026 - 16:16h.

Los tres acaban contrato y llegarían al Nuevo Mirandilla gratis

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Atendiendo a la actualidad del Cádiz CF en materia de fichajes, cualquiera diría que Gaizka Garitano sigue al frente del equipo. Y es que los últimos movimientos que perfila el conjunto cadista son todos con presente o pasado en la cantera del conjunto rojiblanco. El trabajo de captación del club zurigorri en la cantera es uno de los más intensos de todo el fútbol español, debido a la llamada 'filosofía Athletic' de firmar únicamente a jugadores nacidos o formados en Euskal Herria: Euskadi, La Rioja, Navarra y el País Vasco francés. Ahora, el conjunto cadista va a aprovechar este esfuerzo para firmar a tres futbolistas de cara al próximo curso, con la idea de que formen parte del primer equipo.

El primero de ellos es Endika Buján. El jugador acaba contrato el próximo 30 de junio con la entidad rojiblanca. Según avanzó el compañero Francisco José Jiménez en Territorio Cadista, el extremo firmará libre por el Cádiz CF de cara a la próxima temporada. Nacido en 2003, se trata de un extremo muy rápido y habilidoso, que destaca por su capacidad de desborde. Aunque puede jugar por ambas bandas, suele tender a la derecha ya que, al ser zurdo, desde ahí puede trazar diagonales hacia dentro y buscar portería con facilidad. Sus números son de un gol y dos asistencias en 24 partidos ligueros. Además, ha llegado a debutar con el primer equipo de la mano de Ernesto Valverde.

El segundo es Beñat de Jesús. Se trata de un lateral derecho de 24 años que milita en el Barakaldo, donde llegó procedente del Bilbao Athletic. Según avanza el diario AS, el futbolista, que también finaliza su vinculación con el Athletic Club, se unirá a las filas del Cádiz CF al término de la presente temporada. Le definen como un lateral potente físicamente, con capacidad de llegar a línea de fondo y contundente a nivel defensivo. También ha jugado puntualmente como extremo. Este curso ha jugado 32 partidos en Primera RFEF, donde ha logrado dar una asistencia. El conjunto cadista sondeó el pasado mes de enero su contratación, pero su cláusula de rescisión era de 300.000 euros, y el club decidió ahorrarse ese dinero para firmarlo gratis en julio.

Y el último de ellos es Aimar Duñabeitia. Este es un central que, al igual que Endika Buján, acaba contrato con el club rojiblanco el próximo 30 de junio, por lo que también llegaría gratis. A sus 23 años, este zaguero de 1.84 destaca por su buen físico, eficacia al corte y buen juego aéreo. Según apunta, de nuevo, el diario AS, el CD Tenerife de Álvaro Cervera le ha sondeado, al igual que otros muchos equipos.

El primero de ellos es Endika Buján. El jugador del Barakaldo, cedido por el Athletic Club, acaba contrato con el conjunto vasco el próximo E