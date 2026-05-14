La afición del Athletic no da crédito por la carambola que les mandaría a Segunda: "Es imposible"

Tras el Valencia en San Mamés, el equipo de Ernesto Valverde se la pega contra el Espanyol

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BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde no levanta cabeza y sigue atrapado en los 44 puntos a falta de 2 jornadas por disputarse, con lo que ha dicho adiós a la batalla europea y sólo se piensa en escapar frente al Celta, este domingo en San Mamés, de cualquier infinitesimal posibilidad de perder la categoría. Que es minúscula, pero no imposible.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas rojiblancos del partido de la jornada 36 de LALIGA EA SPORTS perdido, ¡cómo no!, por los leones en Cornellá el Prat frente al RCD Espanyol de Manolo González con un marcador de (2-0), un rival que no ganaba un mísero partido desde el 22 de diciembre.

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Carmelo Rodrigo

Diez días para que se termine esto... ¡¡y qué ganas!! Al menos en mi caso, pues de la angustia y enfado de los últimos tiempos, noto que estoy pasando al aburrimiento y, lo que es peor, a la indiferencia actual por cómo terminen los partidos del Athletic.

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Poco más que añadir. La dirección hace tiempo que ni está ni se la espera, y los receptores de casi 100 millones de euros en salarios, pues eso...

Llegará la nueva temporada y nos volveremos a ilusionar; es la grandeza del fútbol. Pero no conviene que echemos en el olvido lo que estamos viendo y viviendo estos últimos meses. Tener recuerdos es la mejor manera de evitar otro tropiezo con la misma piedra...

Raúl Guerrero

El Athletic toca fondo. Derrota sonrojante del equipo rojiblanco ante un Espanyol que no ganaba desde la jornada 17 y precisamente ante el Athletic. La verdad es que se me acaban los calificativos para describir el partido de los rojiblancos jornada tras jornada, seguimos viendo un equipo sin alma y sin amor propio.

La imagen que está dando este equipo a lo largo de esta temporada es lamentable y deberían analizar a fondo la situación si no queremos sufrir más aún en los años venideros. Triste por la derrota, pero más triste por ver a un equipo a la deriva y con muy malas sensaciones.

Potxolo Artaburuak

El Athletic se apunta otro ridículo esta temporada, que nos condena a mirar hacia abajo con la esperanza de que los demás nos hagan el trabajo, porque este equipo no gana absolutamente a nadie.

Nos llaman el equipo resucita muertos, pero es que el muerto es el Athletic, que huele a cadáver desde hace mucho tiempo, y nadie en el Club ha movido ni un dedo para intentar solucionar esta debacle histórica.

Como dato para ahondar el canguelo, el Athletic suma 18 derrotas, las mismas que el descendido Oviedo.

Una de las mejores plantillas del Athletic está a puntito de hacer historia, de la que no queremos, porque no se han tenido 'bemoles' de tomar decisiones que podrían haber cambiado el curso de la competición.

Si algo va rematadamente mal y no se hace nada para remediarlo, nos lleva a esta terrible situación en la que nos encontramos a falta de dos jornadas para que acabe esta temporada, que empezó siendo una de las más ilusionantes, y entre unos y otros la han convertido en un autentico calvario.

Mikel Bizar

Se acabó la temporada. Ya se puede ir el Txingurri, máximo responsable junto a Mikel González y Jon Uriarte de esta debacle. Este Athletic está roto, está muerto. Nada funciona y nada cambia. Me parece muy bien que Valverde nos haya dado una Copa, que nos haya llevado a Champions, pero todo tiene fin y éste ha llegado hacía varias jornadas.

No me vale que no quede nada. Valverde tenía que hacer sido destituido y de este carro no me bajo. No pienso analizar ni el partido. Es lo mismo de las últimas veinte jornadas. Desastre absoluto. Por cierto, Lezama también hace aguas y nadie hace nada. Ya está bien.

Deme Eguia

He comenzado el partido enfadado y preocupado porque en mi memoria todavía estaba el partido del domingo en San Mamés, con la derrota contra el Valencia, un equipo que estaba en situación comprometida y les alegramos el día al darles los tres puntos y terminé mi opinión del partido, en este medio ElDesmarque, diciendo que el RCD Espanyol estaba en problemas, pero que íbamos a ir a Cornellá y les dábamos el abrazo de la salvación.

¡PUES ASI HA OCURRIDO!

Lo visto en Cornellá ha sido espantoso y vuelvo a no poder hablar de futbol, pues el Athletic está desnortado y creo que el cambio de entrenador tenia que haberse producido en enero, pues ya se veía que el equipo no funcionaba y ese vestuario estaba fuera de la orbita de juego.

No puedo destacar a ningún jugador, pues todos han fallado en alguna faceta y si me centro en los goles, en el primero Mikel Jauregizar cierra tarde el centro, pues llega andando y en el segundo el señor Alejandro Rego, la esperanza rojiblanca, sale andando.

La filosofía nos lleva a la hemofilia y nuestros jugadores no tienen carácter, pues yo no veo un jugador que desborde en velocidad, ni que otro haga un regate que desborde una línea o que tenga un buen golpeo desde fuera del área, que cree peligro para el portero y este año ni que presionen como leones. Vamos que nuestra plantilla, está compuesta por jugadores muy mediocres.

Dije que llevábamos 17 derrotas y el RCD Espanyol llevaba 18 jornadas sin ganar, pues bueno, ya hemos igualado los guarismos, ellos se quedan en las 18 sin ganar y nosotros en 18 derrotas.

Sigamos así y con 44 puntos, nos vamos a segunda.