Asís Martín 13 MAY 2026 - 21:15h.

El Athletic resucita al Espanyol en Cornellá y se mete de lleno al lío (2-0)

Los 44 puntos y las 18 derrotas del Athletic impiden mirar a Europa y sí al descenso

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Bilbao"Es la temporada más dura desde que estoy aquí" había admitido Ernesto Valverde cuyo Athletic Club ha vuelto a la carga tras su petardazo ante el Valencia en San Mamés y encima ha perdido en su duelo de este miércoles de la jornada 36 de LALIGA EA Sports disputado en el estadio de Cornellá el Prat ante el RCD Espanyol de Manolo González, un rival que ¡llevaba 18 jornadas sin ganar un partido!

Pero tras un choque en el que no se pudo contar con Nico Williams ni Yuri Berchiche u Oihan Sancet, que ha terminado con un doloroso marcador de (2-0), las opciones europeas de los vizcaínos que pasaban por la Conference League han volado y ahora hay que sumar la menos un punto ante Celta y Real Madrid para no acabar en el hospital.

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"Llevamos con esto ya tiempo, lo decía desde le principio de temporada y me han criticado mucho por ello y sé cómo son las cosas y LaLiga, yo quiero no tener razón y que me digan que vamos a ganarla"

Valverde, que ha rotado sobremanera el once, ha explicado al acabar en Catalunya que "no hemos tocado fondo, porque en el fútbol no sabes hasta donde puedes llegar, aquí todo se mide por el acierto. Mi nivel de preocupación es altísimo, pero igual que lo era hace 4 o 5 meses. Todo el mundo está cerca, no hay distancias y no nos podemos descuidar".

"Estamos justos y nos hace falta sumar un punto como sea. No creo que el Espanyol haya deseado más la victoria, la perseguían desde hace mucho y se notaba en el primer ambiente cuando queríamos aprovechar su angustia. Pero nos han hecho el gol y ahí ellos se han desatado y nos han llevado a ese terreno de los nervios".

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Ernesto Valverde desmenuza la derrota del Athletic Club ante el Espanyol en Cornellá: 4 en 6 jornadas

"Hemos podido ir por delante en el primer tiempo pero en el gol se ha descontrolado todo y no hemos tenido respuesta, ha ido todo muy rápido. Nos faltaban jugadores importantes pero hemos intentado dar lo mejor y es lo que nos ocurre, hay cosas en el fútbol que se explican y otras no. No era que ellos llevaban 18 sin ganar, lo nuestro ahora es incomprensible, todos sacan partido de lo que nos hacen y ahora nosotros no".

La lesión de Dani Vivian...

"Es un esguince de tobillo, no sabemos aún pero espero que no haya dicho adiós a la temporada".

La vuelta de Jesús Areso

"Ha estado bien aunque le veía fundido y sabía que iba a ser un cambio, me ha dicho que estaba cansado y ha venido justo esa jugada del gol".