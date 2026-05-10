Asís Martín 10 MAY 2026 - 20:07h.

El técnico ya sólo dirigirá un partido más en San Mamés, el domingo 17

Aita Galaxy se queda sin jugar el partido Athletic-Valencia de San Mamés por paternidad

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Bilbao"¡Qué pena que el Txingurri acabe con una temporada tan mala!" lamentaba un viejo socio del Athletic Club a este cronista de ElDesmarque al acabar el choque en las tripas de San Mamés. En los prolegómenos del partido de este domingo, en la Catedral, entre el Athletic y el Valencia, de la jornada 35 de LALIGA EA Sports, la caja de resonancia del Sentimiento Athletic -que decía Marcelo Bielsa- ha rendido un justo homenaje a Ernesto Valverde Tejedor.

El técnico con más partidos en la historia del club que lo va a dejar al final de la temporada 2025-26, dando paso al germano Edin Terzic que, en palabras del presidente Jon Uriarte Uranga, "anda preocupado buscando vivienda en Bilbao".

"Lo agradezco de verdad. Para mi es emocionante el tema de los 501 partidos pero parecía que habíamos ganado algo en Vitoria y que la temporada estaba terminada con homenajes y no es así, no sabemos lo que va a pasar este año, todo esta muy junto; esta es una semana muy importante y hemos perdido el primer partido" dijo Valverde en la sala de prensa tras la amarga derrota ante los che de Corberán.

Es una pena que Ernesto Valverde acabe sus 10 años como técnico del Athletic Club con un declinar tan amargo

Valverde en su partido 501 de los 504 que va a sellar a modo de récord, se hizo una foto con todo su cuerpo técnico y futbolistas, recibió un unánime aplauso de las gradas unidos con cánticos de "Ernestoooo Valverdeeee" y vio un bello tifo en la grada que recordaba su título de copa del año 2024 ante el RCD Mallorca en la Cartuja de Sevilla.

Seguramente el próximo domingo 17, ante el Real Club Celta de Vigo en San Mamés todavía haya alguna sorpresa mayor como también ha adelantado el presidente Jon Uriarte en los micrófonos de DAZN, pero sobre todo que el final salga mucho mejor porque "en la tónica de la temporada" mucha gente se ha ifo mosca y antes de tiempo entre el mal partido, la derrota y el pésimo arbitraje para acompañar la tarde tormentosa en Bilbao.