Asís Martín 10 MAY 2026 - 19:09h.

Valverde lo ve "difícil sin Nico Williams" y avisa de que la "temporada no está terminada para homenajes"

El Athletic ha perdido ante el Valencia en San mamés y a Nico Williams por lesión

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BilbaoCerrando la tarde de este domingo en San Mamés, donde el Athletic Club de Ernesto Valverde ha perdido frente al Valencia CF de Carlos Corberán en la jornada 35 de la competición liguera con el gol del nigeriano Sadiq Umar se ha pasado por la sala de prensa 'Jose Iragorri' el futbolista de Bermeo Mikel Jauregizar al que le ha tocado apechugar con la derrota 17ª en esta liga de los leones.

Otra decepción más para los athleticzales que ya ven cada vez peor la pelea por ir a Europa, así contaba Jaure que "nos vamos con una sensación bastante mala, veníamos con ganas de seguir con la dinámica que traíamos de la importante victoria que conseguimos en Mendizorrotza", añadió en ese mismo sentido ante los micrófonos de DAZN.

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Sobre el tanto encajado en el tramo final, obra de Umar Sadiq ganándole la acción demasiado fácil a Daniel Vivian, el centrocampista de Bermeo explicó en la televisión que "estábamos volcados para conseguir el gol, íbamos a por los tres puntos, pero nos han pillado volcados y en una contra nos han hecho gol".

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Mikel Jauregizar elogió al meta rival, Stole Dimitrievski, del que dijo que “ha hecho un partidazo”. “Me viene a la cabeza la que le ha parado a Unai Gómez, y muchas otras” en una tarde tormentosa en todos los sentidos en San Mamés.

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Nico Williams se ha ido lesionado en el Athletic Club en la derrota ante el Valencia CF

El rojiblanco también comentó la lesión sufrida por su compañero Nico Williams. “Ya sabemos todos la importancia que tiene Nico para nosotros. Nos ha dicho que ha sentido algo en el isquio, pero nada más. Esperemos que no sea nada y pueda estar en el siguiente partido”, deseó Mikel Jauregizar.