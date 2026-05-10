David Torres 10 MAY 2026 - 17:13h.

El Valencia CF es el que más penaltis falla en toda LALIGA, mientras que Unai Simón ha parado seis y ha visto dos palos de los últimos ocho

Alineaciones confirmadas de Athletic y Valencia: Robert Navarro y Sancet titulares, Galarreta baja; Hugo Duro al once

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El Athletic Club y el Valencia CF empataba sin goles al descanso, en el partido que sirvió para homenajear a Ernesto Valverde, entre otras coas porque Hugo Duro, una de las novedades, falló un penalti claro. Fue, con la lesión de Nico Williams, lo más novedoso de la primera mitad en San Mamés

De inicio Carlos Corberán revolucionó su once titular y Pepelu asumía quiénes debían sacar al Valencia CF del pozo. Los valencianistas, décimosextos con 39 puntos, necesitaban una victoria para acercarse a los 42 puntos que otras temporadas han asegurado la permanencia, pero que está por ver si en ésta lo hace, y afrontar los últimos tres partidos con un margen de distancia con el peligro. Mientras que el resto de rivales por la permanencia están uniendo fuerzas con su afición para afrontar el tramo final de la temporada, la comunión entre el club y la afición pasa por un momento muy tenso, una situación que también puede pasar factura en el aspecto mental pese a jugar en San Mamés, dónde fueron recibidos con críticas también por su hinchada.

Sancet la tuvo y el penalti de Hugo Duro

Con este panorama e infinidad de dudas, en un estadio complicado, el Valencia CF apostó por cerrarse y salir a la contra; pero era el Athletic -que se jugaba Europa- el que más apretaba y el que empezó a acumular llegadas al área de Dimitrievski. Sancet, en el 18, tuvo la mejor ocasión hasta ese momento.

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Pero sin duda la mejor ocasión para desnivelar la contienda la tuvo el Valencia CF. Fue en el minuto 26. Hugo Duro fue objeto de un penalti claro por parte de Rego, que él mismo se apuntó para chutar. Ya ha marcado penaltis, pero lo normal es que fuera Pepelu. El propio Hugo Duro la pidió, se lo dijo a Rioja, cogió carrerila y la estrelló en el larguero. La acción le dio aire al Athletic y condena a un Valencia que es el peor equipo de LALIGA desde la pena máxima. Ha fallado cuatro de nueve.

Unai Simón sigue con su racha:

Por el contrario, la cara cayó del lado del Athletic. El guardameta internacional del Athletic Club Unai Simón se ha consolidado desde hace tiempo como un verdadero especialista en detener penaltis y ante el Valencia CF volvió a demostrarlo.

La estadística para el meta rojiblanco es demoledora: De los últimos 13 penaltis, ha parado seis, uno fue al palo y este de Hugo Duro al larguero.