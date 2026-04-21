Asís Martín 21 ABR 2026 - 21:00h.

La pillería de Robert Navarro desde el banquillo que acabó en gol del Athletic

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en el Derbi ante los rojillos de Lisci

Compartir







BilbaoVamos a hincarle el diente en ElDesmarque una vez más al repaso específico, jugador a jugador, de lo que ha sido la imprescindible victoria del Athletic Club este martes 21, en la adelantada jornada 33 de LALIGA que le ha enfrentado al CA Osasuna de Alessio Lisci en el estadio de San Mamés a cuya afición se le había hecho una llamada a "la comunión" para esta 'final'.

Los leones de Ernesto Valverde, al que ya tan solo le quedan 6 partidos como entrenador rojiblanco y ha dejado fuera a Oihan Sancet y Vivian de su once (pagando Iñigo Lekue el pato del error ante el Villarreal de Marcelino quedándose en la grada), han vencido con un marcador de (1-0) gracias al gol del donostiarra Gorka Guruzeta. Jauregizar fue expulsado y Yuri y Laporte se fueron tocados y Yeray muerto.

PUEDE INTERESARTE Drama del Athletic con los derbis vascos esta temporada: 0 victorias en 8 partidos

Aymeric Laporte se fue en el 74' tras irse al suelo con problemas musculares. ¿Llegará para el sábado en el Metropolitano? Difícil

Unai Simón (9): ¡Por fin! El portero internacional de Murgia no dejaba la portería a cero en LALIGA desde el 6 de diciembre ante el Atlético de Madrid. Suma y sigue. Ha pasado desapercibido en el primer tiempo sin tener que intervenir. En el 56' era el héroe ya que le paraba el penalti en 2 tiempos a un especialista como Ante Budimir en una acción vital y qué decir de su paradón a un cabezazo de Budimir en el 76'... Tremenda, clave y decisiva su segunda parte.

PUEDE INTERESARTE Jon Uriarte reelegido presidente del Athletic por cuatro años más

Andoni Gorosabel (8): el lateral de Arrasate ha ganado el casting del '2' hoy y ha tenido que lidiar con el emergente extremo internacional Víctor Muñoz. Ha tenido alguna buena acción de robo en banda y hasta el lujo de centrar con el exterior. Muy muy bien esta tarde.

Yeray Álvarez (5'5): ante los problemas físicos de Dani Vivian, el 'Titán' de Barakaldo hoy ha sido titular -como en Getafe pero ya en casa- para hacer frente a un rival que cuelga muchos balones y ha tenido que medirse con el goleador balcánico Ante Budimir. Ha puesto algún buen balón a Iñaki y ha estado enorme en algún cruce a ras de suelo. Pena el penalti por mano (de VAR) en el 53' ante Boyomo. También acabó con un fuerte golpe el partido y cojeando claramente.

Aymeric Laporte (5'5): el 'Mariscal' de Agen es ya el central intocable para Ernesto Valverde, son el resto los que rotan. Ha perseguido a Budimir por el campo y menos mal que tapó una medio chilena suya en el 53'. Cambiado en el 73 con problemas musculares

Yuri Berchiche (5'5): el 'Látigo' de Zarautz ha sido la sensación de la semana en la sala de prensa de Lezama y pese a su jerarquía hoy ha estado algo ansioso en algún disparo absurdo pero muy fuerte en defensa. Se hizo daño en el 77' y tuvo que ser atendido. Cambiado en el 80 con mucho dolor en el pecho

Iñigo Ruiz de Galarreta (5'5): el veterano centrocampista de Eibar ha debido poner orden a un choque áspero como buen derbi vasco en el que ha tratado también de incorporarse para chutar. Cambiado en el 64

Mikel Jauregizar (5): la 'Capibara' de Bermeo ha sido el escolta de 'Galaxy' ante un centro del campo de mucho bigardo enorme con Lucas Torró y Jon Moncayola. Ha visto ya una tarjeta amarilla innecesaria para el 9' lo que ha sido una faena para su tarea de robabalones. Vio la roja al final en el 90' y será baja este sábado ante el Atlético.

Iñaki Williams (6): la 'Pantera Negra' de Bilbao siempre cuenta para Valverde le vaya mejor o peor, hoy ha sumado ya sus 504 partidos oficiales y sigue en busca de cazar esta misma temporada a Markel Susaeta (507). Ha logrado desbordar algo más (con ayuda de Yeray) pero Javi Galán era mal 'cliente' pero aún así ha estado bien y tenaz Iñaki. Vio una amarilla al final.

Alex Berenguer (4): el 'Ferrari' de Barañain, pese a su curso torcido, ha cogido la mediapunta ante sus paisanos navarros en lugar del flojo Oihan Sancet y ha tenido mucho tráfico por dentro ya que Osasuna era un muro. Fue de los menos acertados aunque pudo marcar en el 38' con un tiro cruzado. Cambiado en el 64

Nico Williams (5'5): el 'Cohete de Ébano' del Athletic ha tenido su cara a cara con Víctor Muñoz, ambos en la pelea por ser el extremo izquierdo de Luis de la Fuente en el Mundial, y ha salido activado y ha generado la jugada del 1-0. Cambiado en el 64

Gorka Guruzeta (6'5): el 'Killer' donostiarra, estaba en 14 goles este curso y ha metido el 15 en el 15', ha sido la punta de lanza y ha provocado además un penalti por mano al botar un córner en el 3' que el VAR anuló. Enorme además su tacón en el 38' que casi acaba en gol de Berenguer.

Los suplentes del Athletic Club frente a Osasuna: los 5 cambios de Ernesto Valverde en San Mamés

Oihan Sancet (5'5): el 'Ciervo' de Mendillorri, especialista en vacunar a sus paisanos, ha sido suplente en vista de su bajo estado de forma. Hoy salió por Berenguer y ayudó a perder algo de tiempo con 10.

Alex Rego (sc): sale por Ruiz de Galarreta.

Robert Navarro (5): sale por Nico Williams. Desde el banquillo había participado en el 1-0 y casi marca nada más entrar al campo.

Dani Vivian (sc): sale por el tocado Aymeric Laporte.

Adama Boiro (sc): sale por el lesionado Yuri Berchiche.