Asís Martín 16 ABR 2026 - 11:23h.

Para Patxi Salinas "Clemente y Ernesto Valverde se merecen, en ese orden, un monumento en Bilbao"

"Necesitamos los puntos, esa mentalización por parte de todos" alarma Ernesto Valverde

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Bilbao"Yo creo que nos ha faltado un poco de mentalización en los últimos partidos y el saber que quizá el Sevilla, el Valencia, el Getafe, el Espanyol, el Alavés, el Mallorca, el Elche... saben que están jugando para salvar la categoría" ha lanzado Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic Club, en un vídeo pidiendo apoyo que ha publicado la entidad rojiblanca de cara al derbi vasco ante el CA Osasuna que se va a disputar el próximo martes 21 en San Mamés (19.00).

Y es muy llamativo sobre el estado de la situación deportiva de los leones, ya que Valverde no es amigo de ese tipo de recados o mensajes a la afición y llega justo después de sacarse ayer un bono de rebaja para los 3 partidos que restan en la Catedral... "Pero quién sabe si ganamos nuestro próximo partido, qué es lo que puede pasar, y entonces tenemos que ir a eso y centrarnos exclusivamente en eso", ha analizado el todavía míster vizcaíno hasta el final de la temporada.

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Un auténtica final en el Athletic - Osasuna del martes 21 en San Mamés

"Necesitamos los puntos, esa mentalización por parte de todos", ha manifestado el técnico de Viandar de la Vera en el vídeo que pueden ver en esta misma página. El técnico sabe a ciencia cierta el papel fundamental de la grada en los partidos que restan.

"El primer paso lo tenemos que dar nosotros; si le damos a la afición, nos lo devuelve por duplicado. Con nuestro empuje y el de la gente, somos capaces de ganar a Osasuna y hacer muchas cosas más" sostiene Valverde a pocos días del envite.

Valverde pide "afrontar esta situación sin miedo, con confianza. Cuando en este club hemos estado todos juntos y hemos empujado hacia algo, podemos conseguir cosas increíbles" ha mantenido recordando éxitos realmente recientes muy celebrados por toda la familia zurigorri.

Pese a la mala hora, habrá que mejorar ante los navarros de Alessio Lisci la pobre entrada vivida en la derrota ante el Villarreal de Marcelino García Toral el domingo por la noche, la segunda peor en las tres últimas temporadas.

Ernesto Valverde habla sin cortapisas de la opción de perder la categoría...

"No voy a hablar de hace 100 años, pero cuando yo debuté en Primera hace 40 exactamente, desde el año 86, por Segunda, salvo el Athletic, el Real Madrid y el FC Barcelona, han pasado todos: la Real Sociedad, el Atlético, el Villarreal, el Sevilla, el Valencia… Nosotros no" ha recordado.

"Tenemos que hacer un ejercicio de humildad y pensar que, si les ha pasado a otros, a nosotros también nos podría pasar. Eso lo debemos tener en cuenta incluso desde principio de temporada, y eso lo tenemos que saber y admitir".