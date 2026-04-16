Asís Martín 16 ABR 2026 - 08:28h.

Patxi Salinas y su museo del fútbol: “Tengo hasta 1.000 camisetas”

El hermano de Julio Salinas nos habla del banquillo del Athletic Club y su relevo inminente

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BilbaoEsta misma semana, Gaizka Garitano significaba que él acudirá al último partido de LALIGA 2025-26 en San Mamés, precisamente ante el RC Celta que tanto quiere Patxi Salinas, a “aplaudir a rabiar a Ernesto Valverde” en el que será su último encuentro en Bilbao papel y bolígrafo en mano de cuclillas en la banda.

Le hemos preguntado en nuestra entrevista en ElDesmarque al hermano menor de Julio Salinas precisamente por la trayectoria del 'Txingurri' y su temprana comunicación de que se irá, las duras críticas que ahora le llegan justo en su etapa final y también por los posibles candidatos a tomar su puesto en el banquillo la próxima temporada de nuevo de la mano de Jon Uriarte Uranga como presidente: Edin Terzic, Andoni Iraola e Iñigo Pérez.

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Patxi, ya sabes cómo funciona el mundo del fútbol: ahora todos los palos son para Ernesto Valverde, Javier Clemente dice que no le vino bien adelantar tan pronto que se va…

"No lo sé, pero es verdad que a mí como futbolista cuando un entrenador te decía con mucho tiempo que se iba eso da que pensar a la plantilla y algunos pueden decir 'bah, como este se va el año que viene' y otros otra cosa. En esto estoy con Javi Clemente, creo que al jugador le viene bien tenerlo tenso porque los jugadores somos así, si me dices que te vas digo 'bueno pues para qué voy a apretar si va a venir otro'. Para mí creo que el Txingurri se ha precipitado un poco, pero también tengo que decir que ha hecho unos años únicos, maravillosos y espectaculares y es muy injusto quedarse solo con lo último".

Queda claro que bebes los vientos por los dos entrenadores...

"Para mí, Txingu se merece un monumento. Para mí el mejor entrenador que ha tenido el Athletic en su historia, con diferencia para mí, es Javi Clemente. Y para mí también tiene que tener un monumento, porque lo que hizo de ganar dos ligas y entrar en la Copa de Europa cuando solo entraba uno es impresionante . Luego para mí el mejor entrenador del Athletic ha sido Clemente y luego Ernesto Valverde. Y si se va a marchar espero que acabe lo mejor posible, si es en Europa mejor porque es un tío de puta madre y porque nos ha dado mucho".

Gaizka Garitano avisa de que irá a San Mamés a "aplaudirle a rabiar" a Valverde en su último partido al frente de los leones...

"Y yo igual, estoy con Gaizka al 100%. Ernesto nos ha dado tardes y años de gloria. Eso no lo podemos olvidar pero desgraciadamente tenemos una memoria muy frágil y juzgamos a la gente por un partido, por un error, como a mi hermano Julio en el Mundial de Estados Unidos, por el fallo que hizo Arconada en una final de una Eurocopa o por una vieja declaración".

"Ernesto nos ha devuelto una Copa del rey 40 años después, nos ha metido en Champions y ¿no vamos a recordarle con el cariño que se merece? Se merece eso y mucho más. Yo iré al último partido de liga en San Mamés y mi ovación más grande se la pienso dar al Txingurri".

Tú que conoces al Txingurri, te consulto: le acusan de pecar de ser un tipo blando y un entrenador que acomoda a la plantilla…

"El Txingu es un tío muy tranquilo y con las ideas muy claras, no hay más que ver dónde ha entrenado y qué equipos y qué resultados ha obtenido. No hace declaraciones explosivas, pero su forma de ver el fútbol y metodología es excepcional. Yo a los haters no les hago ni caso. Para mí tiene una personalidad muy marcada y el cariño con el que siempre se expresan los jugadores sobre él me lo dice todo".

Andoni Iraola ha anunciado que se marcha del Bournemouth. Imagino que le verías bien en el banquillo de San Mamés…

"Es un entrenador joven que ha hecho muchísimos méritos para venir a Bilbao y además si ha anunciado eso es porque no estará tan lejos del banquillo de San Mamés. Ha crecido como la espuma en Inglaterra, ha trabajado muy bien y se ha hecho un gran nombre en la Premier League. Sería un gran fichaje porque es un tío que conoce muy bien nuestra casa".

Es verdad que si viene el alemán Edin Terzic con Jon Uriarte se empieza de cero para todos. En general la gente siempre quiere lo de que haya más látigo, cojones, etc... Eso vende mucho...

"Yo no concibo lo de los entrenadores látigo. Estuve con Howard Kendall cuando vino a Lezama y he tenido técnicos extranjeros en otros equipos. Para mí lo importante es que venga un tío preparado en el que confíes, que conozca bien LaLiga española y te transmita un mensaje positivo. A mí eso del látigo...".

"Mira cuando llegó Valverde, que es un tío muy tranquilo y muy pausado, estábamos todos encantados de su talante, pero cuando no ganas entonces ahora quieres pasar de un tío dialogante a un látigo. Seguro que el entrenador alemán, aunque lleve tiempo sin trabajar es muy bueno al igual que, para mí, Iñigo Pérez".

"Ha hecho una temporada espectacular con un Rayo Vallecano que tiene una de las plantillas más baratas de la liga, que juega espectacular, que lo están haciendo muy bien en la Conference League luchando como jabatos. Es otro entrenador al que me lo traía a ojos cerrados pero el que tome la decisión que sea porque crea que el alemán es el entrenador perfecto para el Athletic ahora".