Andrea Esteban 29 MAR 2026 - 16:18h.

Cada camiseta guarda una historia personal

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En plena antesala de la jornada retro organizada por LaLiga, hay nombres propios que encarnan mejor que nadie la historia del fútbol español. Uno de ellos es Patxi Salinas, exjugador del Athletic Club, que ha convertido su pasión en un auténtico museo personal con cientos de camisetas acumuladas a lo largo de su carrera.

Una colección que roza las mil camisetas

Lo que empezó como un simple intercambio de camisetas tras los partidos ha terminado convirtiéndose en una de las colecciones privadas más llamativas del fútbol. Salinas, con más de 500 partidos en Primera División, ha ido guardando cada recuerdo hasta reunir una cifra impresionante.

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“No las he contado nunca, pero puede haber entre 800 y 1.000”, asegura el exfutbolista, dejando claro que su archivo es casi inabarcable.

Entre esas camisetas hay piezas de todos los momentos de su carrera, desde sus primeros años hasta encuentros inolvidables, incluyendo recuerdos de títulos y finales que marcaron su trayectoria.

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Reliquias de leyendas y anécdotas únicas

El valor de la colección no es solo cuantitativo, sino también histórico. Entre sus camisetas aparecen nombres míticos como Ronaldo Nazário, en su etapa en el FC Barcelona, o Diego Maradona, cuya camiseta consiguió en una historia difícil de olvidar.

“Me hizo ir a su casa a las tres de la mañana y yo pensaba que se había equivocado. No me lo podía creer”, recuerda sobre aquel momento con el argentino.

Además, el propio Salinas destaca el valor emocional de algunas prendas: “Cuando debutas con la selección, eso es lo más importante”.

Más que fútbol: un proyecto con intención solidaria

Más allá de coleccionar, Salinas tiene claro el objetivo de su museo: compartirlo. “Siempre mi idea fue poder mostrarlas y que el donativo que entre se destine a quien lo necesite”, explica.

Con la jornada retro de LaLiga a la vuelta de la esquina, su colección cobra aún más sentido, recordando que el fútbol también se construye a través de su memoria, sus protagonistas y camisetas que cuentan historias únicas.