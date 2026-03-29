Asís Martín 29 MAR 2026 - 11:49h.

Es el único que tiene una estatua delante de la Catedral en Bilbao

La importancia de llamarse Ernesto

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BilbaoEn el domingo en el que la edición 2026 de Korrika finaliza en las calles de Bilbao, casualmente el día en el que se ha dado pistoletazo de salida a las elecciones a la presidencia y junta directiva del Athletic Club, la figura emblemática de José Ángel Iribar no podía quedarse al margen del evento social que se ha desarrollado en medio del descanso competitivo de la tropa de Ernesto Valverde que brujulea con sus opciones de regresar a Europa.

El legendario portero zarautztarra del Athletic Club es desde siempre un fiel participante de la Korrika, la carrera popular en favor y en defensa del euskera. Desde la primera edición en 1980, donde corrió por las pendientes de Zabalbide en Bilbao, "El Txopo" ha participado en todas las ediciones, en la medida de sus posibilidades físicas, apoyando activamente la lengua vasca con su presencia.

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El recorrido de 2.750 kilómetros y 3.436 testigos de la 24ª edición de KORRIKA finalizaba este domingo en el Ayuntamiento de Bilbao

José Ángel Iribar, siempre uniendo al Athletic Club con la lengua y la cultura vasca

Este marzo de 2026 no ha sido una excepción, y justo delante de su estatua -situada en la explanada de la catedral-, Iribar ha recibido un merecido homenaje por parte de los allí presentes con el consabido cántico popular del “Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno” que le acompaña desde hace décadas por una actuación suya magistral en una final de copa de los leones.

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Un mito con mayúsculas en Bilbao...

Bajo los palos, Iribar acumuló un total de 18 temporadas como portero del Athletic Club, y sumó 614 partidos oficiales (lidera el ranking total). De ellos, 466 fueron en LaLiga, 93 en la Copa, 49 en la UEFA Europa League y 6 en la Recopa de Europa.

A nivel personal es conocido públicamente que Iribar ha mostrado un compromiso inquebrantable durante más de 40 años con Korrika y el euskera, a menudo portando en sus manos el lekuko (testigo) en nombre del Athletic Club.

Para Iribar, la Korrika representa un "movimiento popular y euskaltzale muy bonito que llega al corazón" y que el euskera necesita, según se expresó tiempo atrás en sus propias palabras a través de los micrófonos de Radio Popular de Bilbao.