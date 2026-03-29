Asís Martín 29 MAR 2026 - 10:04h.

La Junta Directiva de Jon Uriarte dimite y convoca elecciones a la presidencia el 8 de mayo

Jon Uriarte pone fecha a las próximas elecciones a la presidencia del Athletic

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BilbaoYa rueda el balón electoral en Bilbao. Lo que nadie sabe es si habrá partido, pero pinta que no salvo sorpresa importante que ahora mismo nadie barrunta en la capital vizcaína con nombres y apellidos más allá de bulos y chascarrillos que con las RRSS se amplifican como la congelación de Walt Disney. De momento la maquinaria se ha puesto en marcha y Jon Uriarte parece confiado en su reelección en el cargo: "Si no se presenta otra candidatura es porque piensan que el club está bien gestionado o que van a perder" deslizó en San Mamés.

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Este domingo 29 de marzo la Junta Directiva del Athletic Club, tal y como había anunciado en una reciente rueda de prensa su presidente, Jon Uriarte Uranga, ha cesado en sus funciones y desde hoy mismo se ha constituido una Comisión Gestora que ha convocado de forma inmediata las elecciones a la Presidencia y al resto de la Junta Directiva, de acuerdo con el régimen electoral establecido en el Título V de los Estatutos del Club y en su Reglamento Electoral.

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El Calendario electoral del Athletic Club en este año 2026

Hoy, domingo 29 de marzo: Publicación de la convocatoria electoral. Esta fecha marca el inicio oficial del proceso.

A partir del 29 de marzo: Apertura del plazo para que las personas interesadas en presentar candidatura a la Presidencia y a la Junta Directiva puedan iniciar los trámites correspondientes para la obtención de los avales.

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A partir de la publicación de la convocatoria de elecciones, las personas que deseen presentarse a las elecciones a la Presidencia y al resto de la Junta Directiva podrán comunicarlo al Club, presentando una solicitud promovida por, al menos, nueve personas que integrarán la posterior candidatura, y que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento Electoral, solicitando el inicio del proceso de presentación de avales.

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En el caso de que la solicitud cumpla los requisitos requeridos, la Junta Electoral ordenará habilitar la plataforma para la obtención de avales por medios telemáticos en el Txoko de Socios de la página web oficial del Club y podrá iniciarse la presentación de avales de forma presencial hasta las 18.00 horas del 18 de abril. En el Txoko de Socios de la página web se identificará a las personas que conforman esta iniciativa, con su nombre y apellidos, así como sus cargos en la hipotética candidatura (incluyendo al Presidente o Presidenta).

Del 9 al 18 de abril (hasta las 18:00 horas): Plazo para la presentación formal y completa de candidaturas.

Durante este periodo, se deberá completar esa solicitud inicial presentando formalmente la candidatura completa, incorporando nuevos miembros adicionales a los consignados en la solicitud inicial, así como modificarse los cargos asignados, salvo el de la persona aspirante a la Presidencia del Athletic Club, que no podrá sustituirse.

El plazo de presentación formal y completa de candidaturas a Presidencia y resto de Junta Directiva se abrirá del 9 de abril –undécimo día natural– hasta las 18:00 del 18 de abril, el vigésimo día natural a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en ambos casos.

Antes de las 18.00 horas del 23 de abril: La Junta Electoral proclamará las candidaturas válidas.

Día 8 de mayo: Celebración de las votaciones, en caso de que se proclame más de una candidatura válida. La jornada electoral tendrá lugar en San Mamés, si bien los socios y socias dispondrán igualmente de la posibilidad de ejercer su derecho al voto mediante correo postal o a través de la plataforma de votación telemática habilitada al efecto.