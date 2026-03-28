Asís Martín 28 MAR 2026 - 08:39h.

A sus 34 años, el de Urduliz coloca tercero al Barakaldo de Imanol de la Sota

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BilbaoA lo largo de una temporada de fútbol hay goles, muchos, y a veces auténticos golazos, como el que ha firmado el exjugador del Athletic Club Sabin Merino Zuloaga. Un tanto sumamente plástico que le va a acompañar ya a la posteridad en su larga carrera como futbolista, como ya lo hizo otro de espectacular chilena. El delantero del Barakaldo CF firmaba este fin de semana un auténtica obra de arte aérea, con un remate de espuela a lo Zlatan Ibrahimović, en la victoria del conjunto gualdinegro ante el Real Madrid Castilla.

El espigado atacante de Urduliz, a sus 34 años de edad, no está teniendo demasiados minutos con Imanol de la Sota ya que tan solo ha sido titular en ocho encuentros, pero todavía sabe anotar goles que han ayudado a su equipo a alzarse hasta la tercera posición del grupo primero de Primera Federación en busca de pelear por el ascenso -incluso- a LALIGA HYPERMOTION.

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El conjunto de Lasesarre dio una gran alegría a la parroquia de la Margen Izquierda al ser capaz de remontar en su casa al filial blanco para seguir en los puestos altos de la clasificación gracias a dos tantos -que llegaron en los minutos finales- para festejar un (2-1). Se habían adelantado los madridistas con un tanto de penalti de Palacios, pero en apenas cuatro minutos en la recta final se dio la voltereta primero con un gol en el minuto 80 de Galarza.

Y ya en el 84’ Sabin Merino, que en su trayectoria, tras salir de Lezama donde coincidió con Ernesto Valverde o Aymeric Laporte, ha pasado por conjuntos como el CD Leganés, Deportivo de A Coruña o Real Zaragoza, fue el autor del segundo al rematar de forma acrobática con la espuela un buen centro lateral y dejar los tres puntos en tierras vascas.

De esta manera, el conjunto vizcaíno se coloca en la tercera posición, en zona de playoffs, con 47 puntos, tres más de los que tiene el filial de Athletic, el Bilbao Athletic de Jokin Aranbarri, que suma 44 puntos, y 4 menos que el Celta Fortuna que está con 51, aunque los de Lezama y los de Vigo están con un partido menos.