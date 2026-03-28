Fran Fuentes 28 MAR 2026 - 00:40h.

También ha puesto en valor la figura de Mikel Oyarzabal, Rodri, Fermín y Víctor Muñoz

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Luis De la Fuente ha comparecido en sala de prensa tras el triunfo de España sobre Serbia en el amistoso de selecciones. El técnico español le dio todo el partido a Unai Simón, portero del Athletic Club, y posteriormente se mostró harto y cansado de las constantes preguntas sobre la portería y sobre Joan García. En este sentido, ha destacado la figura de David Raya y Álex Remiro, quienes parecen invisibles en este debate. También ha puesto en valor la figura de Mikel Oyarzabal, a los debutantes con la selección absoluta y ha elogiado a Veljko Paunovic, entrenador rival.

Mikel Oyarzabal: "Me decíais que faltaba un killer en la selección. Yo decía que jugábamos con un delantero de diferentes características. Teníamos total garantía, no solo en lo goleador sino en lo futbolístico, con Mikel, Ferran, Borja... no voy a decir más. No fantan goleadores en España".

Víctor Muñoz: "Víctor tiene una cosa muy buena, la humildad. Sabe que tiene que trabajar mucho, acaba de llegar. No solo en lo futbolístico, los detalles que ha realizado, sino en la integración con el grupo. Ha encajado perfectamente y eso es muy importante. Celebramos que sea así. Un jugador más que se suma a la causa y vamos a poder disponer de él mucho tiempo. Le pido que siga con esa humildad, ambición y escuchando mucho".

Siguen las dudas con los porteros: "No puedo sacaros de dudas. Lo mejor noticia es que a mí no me genera ninguna duda. Tengo total confianza en ellos. Hay un detalle. La mejor noticia es ver que los cuatro porteros, independientemente de quién se ha quedado fuera, se han fundido en un abrazo y se animan unos a otros. Unai Simón es Unai Simón, Raya es un súper portero y Álex Remiro igual. Veremos qué pasa de aquí al martes, pero no tengo dudas. La única lástima que tengo es dejar a uno fuera. Vamos a esperar, no tengáis tanta prisa, disfrutad no solo de estos cuatro porteros sino de alguno más que tenemos".

Marcos Llorente: "Marcos es un futbolista muy completo, interpreta y entiende y desarrolla el fútbol muy bien en cualquier demarcación. Lo hace todo bien, es muy disciplinado y con unas condiciones físicas y técnicas muy completas. Independientemente del puesto que tenga que desempeñar lo hace muy bien. En ese lateral derecho nos da profundidad, seguridad defensiva, estabilidad, hace muy bien las coberturas a los centrales, equilibra al equipo por el lado contrario, interpreta los momentos de presión... y además suma mucho en el grupo porque tiene gran carácter. Está ya todo el mundo tomando el sol como él, es una persona fantástica".

La ascendencia de Oyarzabal: "Mikel Oyarzabal le conocí en el 2015, estaba en la selección de Gipuzkoa mediapunta. De delantero centro. Con nosotros ha jugado de mediapunta, delantero, extremo derecha e izquierda. Hace todo bien. Si alguna vez me preguntáis qué jugador creo que puede ser un gran entrenador: Mikel Oyarzabal. Entiende muy bien el fútbol. Interpreta muy bien lo que tiene que hacer, sobre todo en la faceta creadora. Tiene una capacidad innata para jugar entre líneas, tira los desmarques muy bien.. Seguramente, si pusiéramos más en valor lo nuestro... si tuviera otra nacionalidad diríamos que es top mundial. Disfrutémoslo. En el vestuario además es un capitán con todas las letras. Muy serio, maduro, equilibrado... con tanta gente más joven que él aporta serenidad, entereza, que le sirve al equipo para equilibrar la juventud con la madurez.

La vuelta de Rodri: "Es el mejor jugador del mundo en esa demarcación con permiso de Martín Zubimendi. Ahora mismo ya está al nivel que le hizo ser el mejor del mundo, es la brújula del equipo. Marca los tiempos, sabe cuándo tiene que jugar rápido y cuándo lento, presiona... es una suerte contar con un futbolista de este calado. Luego también tiene mucha ascendencia futbolística. Lo que dice Rodrigo lo sigue todo el mundo a pies juntillas".

Unai Simón ha jugado todo el partido para reafirmarle: "Yo no tengo que reafirmar a Unai. Sería injusto si no valoráramos la calidad, categoría, trayectoria y bagaje profesional de Unai. Faltaría más que yo tuviera que venir aquí a refrendárselo. Por el mero hecho de ser Unai Simón. Cuando un portero está en este momento hay que respetar su tradición y su trayectoria. Además, contamos con David Raya, que tengo muchas ganas de que me preguntéis con él. En Inglaterra le consideran el mejor portero del mundo y aquí nadie habla de él. Igual que Joan García y Álex Remiro. Seamos justos. Pero Unai Simón es indiscutible. Los otros tienen mucho talento y categoría, pero todo a su tiempo. No hemos cambiado la portería porque entendemos que son posiciones especiales y hay que darles otro tratamiento, pero insisto que tenemos otros tres porteros, además de Unai, impresionantes".

Sin contratiempos físicos: "Lo hemos hecho siempre. Ayer se lesionó Raphinha y en Brasil están diciendo lo que decís aquí cuando pasa algo. Ahora afortunadamente están todos bien, sanos, con ganas de participar. Saben que es la mejor manera para sacar billete a EEUU. Es una suerte pero igual la semana que viene, el martes, se produce alguna lesión. Y, si pasa, tenemos que entender que pasan esas cosas. Aquí y en sus clubes. Y os lo dije el otro día, yo cuido exactamente igual que los entrenadores de los clubes, pero tengo la responsabilidad del resultado, del prestigio. Para eso se necesita una selección con los mejores jugadores de España, y lo sigo haciendo".

Fermín: "Sí, la mejor manera para alcanzar ese estatus es rendir en tu club de la manera que lo está haciendo él. Tiene actuaciones excepcionales. Es la manera de demandar una oportunidad no solo en la selección, sino de alcanzar ese otro estatus de la titularidad, aunque aquí tenemos para hacer dos equipos. Lo están demandando por su rendimiento, Fermín ha crecido muchísimo y lo celebramos. Es una gran noticia para su club y también para nosotros".

Cómo ha visto a Serbia: "He visto a Serbia con un intento de propuesta futbolística de mayuor dominio del juego, control y combinación, diferente, ni mejor ni peor, de la que vimos hace algunos partidos. Me gusta la propuesta de Paunovic. Está preparado para desarrollar este tipo de fútbol. Hoy todos hemos querido ver jugadores nuevos y eso al final corta el ritmo del juego, pero son necesarios esos cambios. Le auguro un gran éxito en la selección a Pauno, creo que es un grandísimo entrenador y le deseo que así sea, le tengo un grandísimo aprecio en lo personal y en lo profesional".