David Torres 28 MAR 2026 - 00:14h.

Confirma que han pedido que Valencia y Vigo sean sedes

Los siguientes pasos con Vigo y Valencia tras entrar oficialmente entre las sedes para el Mundial 2030

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VillarrealAprovechando su presencia en la Comunidad Valenciana, dónde presenció la victoria de España ante Serbia, y horas después de haber solicitado a la FIFA que Valencia y Vigo sean sedes del Mundial, el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, ha confirmado la petición pero ha dudado sobre que España pueda albergar la final ante la presión de Marruecos. "Sí, lo hemos pedido. Lo que quiere decir es que ahora mismo hay dos sedes, como saben, que estaban dentro del catálogo inicial del bidbook para ser ciudades candidatas para el Mundial y han declinado la posibilidad y lo que hemos hecho es que ya que hay dos para poder entrar, que son las únicas dos que quedaban, que son Valencia y Vigo, le hemos trasladado a FIFA esa situación y ellos tienen la última palabra para dar acceso a que estas dos ciudades puedan estar dentro de ciudades candidatas al Mundial".

"Valencia se merece ser también sede del Mundial 2030. Por lo tanto, están trabajando para ello, creo que ese estadio va a quedar un muy bonito estadio y ojalá podamos vernos ahí en esa gran cita", ha dicho Louzán que, del burro que no se baja es que España no va a perder la final ni ninguna de las sedes.

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Además, Louzán ha comentado las siguientes cuestiones:

Entonces España mantiene once sedes

"A España le correspondían once sedes, tenemos 9 y volvemos a pedir que se puedan incorporar estas dos ciudades", ha reiterado Louzán.

¿España es candidata al ganar el Mundial? ¿Usted qué cree?

Creo que primero lo que tenemos es agradecer mucho a la afición de Villarreal, su comportamiento, el cariño; también vimos a los jugadores que estaban muy empapados de ilusión y de ganas y, sobre todo, hay una magnífica convivencia, como podéis comprobar, entre todo el conjunto de jugadores y, además hemos visto un muy buen partido.

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¿Para ser campeona?

España está a un gran nivel y me decía el presidente de Serbia que veía a España como la mejor selección de Europa y que la veía como campeona del mundo, Pero bueno, hay mucho camino por recorrer y a mí que me gusta mucho el camino, el camino de Santiago, pues vamos etapa a etapa.

También se va a llenar el Estadio de Barcelona, está confirmado el amistoso con Perú, ¿sólo faltaría el último, quizás, Coruña frente Irak?

Sí, bueno, estamos valorando esa opción y alguna otra opción más. Es verdad que, como saben, estos dos partidos no han sido fáciles porque una vez que no se celebró la Finalíssima tuvimos que andar muy rápido para celebrar este partido y también estaba preparado el Egipto y finalmente logramos tener Egipto en Barcelona. Luego, es verdad, vamos a ir a Puebla (México), como saben, y tenemos un partido más que estará pendiente si finalmente será en España o pueda serlo incluso fuera de España, pero bueno, todavía nos quedan un par de semanas para cerrar eso.

Presidente, viendo el nivel hoy de la selección es normal que Argentina no quisiera jugar la finalísima, ¿no?

Bueno, la verdad es que nosotros hemos puesto todo en nuestra parte para que se pudiera jugar esa finalísima, o sea, hemos ofertado todo tipo de posibilidades. Le hemos dicho a UEFA, a Commebol y también a AFA que donde quisieran y cuando quisieran, nosotros no poníamos ningún impedimento porque sabíamos que queríamos jugar y lo que quiso Argentina, ahí yo no me puedo meter, pero ahí hay una cuestión todavía pendiente que habrá que aclarar. Esa finalísima un partido que los aficionados al fútbol se merecen y se merecen lo antes posible, el problema es de fechas, como saben.

Presidente, quería preguntarle si viendo un poco el poder que tiene Marruecos con lo que pasó en la Copa de África, si tiene un poco de vértigo, de miedo a que pueda arrebatar algún tipo de sede de cara al Mundial, incluso que la final se vaya a Marruecos.

Cada uno tiene que hacer su papel, España está trabajando bien con estas circunstancias que, como saben, pues ha habido que cambiar esas dos ciudades, pero en principio, España está haciendo de sus deberes, No sería entendible que España no fuese sede de esa gran final, pero vamos, no somos nosotros quien lo decide, es FIFA y por lo tanto, todo el respeto para todos. Aquí somos un grupo de interés que se llama España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay y a todos ellos, máximo respeto y vamos a hacer el mejor Mundial de la historia.

¿Puedo confirmar que el Nou Mestalla será una de las sedas, seguro?

Hombre, ese va a ser el estadio, conjuntamente con el de Barcelona, más moderno del fútbol español y creo, sinceramente lo digo, que se merece, se merece ser sede mundialista del año 2030.