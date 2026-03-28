El método Luis de la Fuente siempre derrota al ruido externo

Superó los 30 partidos seguidos sin perder, marcando un récord en la historia de la selección

Luis De la Fuente, harto del debate Joan García - Unai Simón: "En Inglaterra dicen que Raya es el mejor del mundo y aquí nadie habla de él"

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Este viernes por la noche la Selección Española le ha ganado por un contundente (3-0) a la de Serbia en el estadio del Villarreal CF con una autoridad que no admite discusión. Dos goles del delantero eibartarra de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal -ambos de una calidad técnica superior- y un equipo perfectamente estructurado han dejado claro que Luis de la Fuente no improvisa, no experimenta y no compra relatos mediáticos. Está muy claro cómo tiene el míster riojano conceptuados a los 26 jugadores y todo dependerá ya en todo caso de los lesionados Nico Williams, Fabián y Mikel Merino.

Mientras algunos periodistas parece que juegan a ser seleccionadores, el verdadero seleccionador, el jarrero de Haro, forjado como jugador y entrenador en el Athletic Club y en las instalaciones de Lezama, trabaja y trabaja. Mientras otros se inventan alineaciones o piden a tal y a cual en función de sus bufandas, él ejecuta un plan. Mientras algunos opinan sin método, él aplica un modelo. Ante los balcánicos se ha visto con una claridad quirúrgica.

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El método silencioso de Luis de la Fuente siempre gana al ruido y al runrún externo que nunca cesa...

En el Madrigal se ha visto con una claridad absoluta que el seleccionador de La Roja ejecuta. Si el ruido confunde, el método ordena. Que si la especulación divide, el liderazgo construye. Desde mi perspectiva el España 3 - Serbia 0 no es tan solo un marcador de un partido amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Es una lección. Cuando hay estructura, el ruido se cae solo.

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Conclusiones sobre el estilo de Luis de la Fuente en la Selección Española de fútbol a un paso del Mundial 2026...

Un seleccionador que entiende el oficio. Luis de la Fuente no improvisa. Gestiona. Construye. Ordena. Su liderazgo es artesanal, paciente y profundamente profesional.

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Un líder que inspira sin gritar. Su estilo riojano‑vasco combina serenidad, firmeza y humanidad. No necesita ruido para generar autoridad.

España llega al Mundial de USA, Canada y México con un líder, no solo con un seleccionador. Y esa es la diferencia entre competir… y trascender.

.- Por Spanish Leadership