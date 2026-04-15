Asís Martín 15 ABR 2026 - 09:39h.

El banquillo del Athletic aguarda por Jon Uriarte con dos cabezas de serie: "Un acuerdo verbal"

El técnico de Derio pone en valor el trabajo del Txingurri en el Athletic Club

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BilbaoSiete partidos le quedan al Athletic Club para acabar la temporada, tres de ellos a disputarse en el estadio de San Mamés que el pasado domingo mostró su hartazgo con la debilidad mostrada en esta temporada por la escuadra que dirige a Ernesto Valverde. Precisamente el técnico de Viandar de la Vera acabará en mayo su ciclo en Bilbao, su 10ª temporada dividida en 3 etapas, teniendo que aguantar con pulso firme una nave que navega a seis puntos del descenso con 21 tan solo por disputarse. Hay nervios.

La primera batalla tendrá lugar este próximo martes 21 de abril, con Jon Uriarte ya como nuevo presidente, en la catedral con un derbi vasco frente al CA Osasuna a partir de las 19.00 horas. Visto como arrean los equipos de abajo de la tabla buscando la salvación, todo lo que no sea vencer a los rojillos de Alessio Lisci puede ser meterse en un verdadero fregado.

Gaizka Garitano pone en valor el trabajo de Ernesto Valverde en el Athletic Club

Entrevistado los micrófonos de COPE Bilbao, un viejo conocido del banquillo del Athletic, Gaizka Garitano, el expreparador del Cádiz explicaba que él desde luego, ante las críticas que arrecian y llegan lógicamente también al conductor del equipo bilbaíno, no varía su impresión.

"Ernesto para mí es el mejor entrenador de la historia del Athletic, sin ninguna duda", y añade que lo es "no ya solo por los partidos que ha dirigido y por lo que ha conseguido, diría que casi más por su manera de ser, por cómo representa al equipo".

El hijo de 'Ondarru' y sobrino de Ander Garitano desde luego tiene muy claro que va a hacer en la Jornada 37, cuando el Athletic despida la campaña en Bilbao frente al RC Celta de Vigo. "Yo soy claro, ojalá que Ernesto tenga una gran despedida, que es lo que se merece. Iré el último partido a aplaudirle, seguro, seguro que iré y, como socio, iré a aplaudirle a rabiar" zanjaba Gaizka sobre el cercano adiós del Txingurri que seguramente de paso al alemán Edin Terzic aunque la carta de libertad de Andoni Iraola también genera apetito en Bilbao.