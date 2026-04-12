San Mamés se harta y responde con cánticos y silbidos al Athletic, con Lekue señalado

Andrea Esteban 12 ABR 2026 - 23:16h.

El equipo pasa de aspirar a Europa a mirar de cerca el descenso

Uno por uno del Athletic ante el Villarreal: aún sin lluvia de almohadillas, suspensos retro en una noche de sonrojo

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El ambiente en San Mamés ha dejado de ser un refugio para el Athletic Club. La derrota ante el Villarreal CF encendió a una afición que dijo basta: silbidos, cánticos de “Échale huevos” y un claro señalado, Íñigo Lekue, en una noche marcada por la frustración y la pérdida de confianza.

Del apoyo incondicional al enfado en la grada

San Mamés pasó del aliento a la protesta. Durante varias fases del partido, especialmente tras los momentos más delicados, la grada respondió con pitadas y gritos que reflejan el hartazgo acumulado.

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El cántico de “Échale huevos” resonó con fuerza, evidenciando una desconexión entre equipo y afición. No es un episodio aislado: el contexto pesa. El Athletic ha pasado de mirar a posiciones europeas a acercarse peligrosamente a la zona baja, a solo 6 puntos del descenso, una caída que ha encendido las alarmas en Bilbao.

Además, el equipo arrastra una preocupante fragilidad defensiva, sin dejar la portería a cero desde diciembre, lo que ha incrementado la sensación de vulnerabilidad jornada tras jornada. Y ahi no acabó la tensión porque nada más acabar el partido el árbitro recibió otra pitada por parte de la afición de San Mamés.

Lekue, foco de las críticas tras el 0-2

Dentro del malestar general, hubo un nombre propio: Íñigo Lekue. El lateral fue uno de los más señalados por la grada, especialmente tras un error en la acción del 0-2 que terminó de desatar los silbidos.

Cada intervención suya con balón estuvo acompañada por murmullos o abucheos, en un clima complicado para el futbolista. No es la primera vez que Lekue queda en el foco mediático esta temporada, en un contexto de dudas colectivas que están afectando al rendimiento general del equipo.