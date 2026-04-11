Diego Páez de Roque 11 ABR 2026 - 19:06h.

El técnico del Athletic actualizó el estado de los lesionados

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Las lesiones llevan persiguiendo al Athletic Club durante toda la temporada. A lo largo de la campaña 2025/26, Ernesto Valverde ha visto como mes a mes ha ido perdiendo a muchos de sus jugadores, varios de ellos los más importantes del equipo, como los hermanos Williams o los centrales, una zona más vulnerable por la sanción a Yeray Álvarez.

Pero la vida (y la temporada) sigue, y el Athletic tiene por delante uno de los partidos más importantes del año tal y como ha comentado Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al choque de mañana contra el Villarreal.

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"Nos estamos jugando la vida porque no podemos estar tranquilos y tenemos aspiraciones por si se dieran los puntos .No tenemos más competiciones y siempre he dicho que lo más importante es la Liga. Necesitamos agarrarnos a los partidos como sea y agarrarnos de verdad", mencionó.

Cómo están Prados, Gorosabel y Paredes

En sala de prensa, el técnico del conjunto rojiblanco también actualizó el estado de los lesionados. Mañana no podrá contar con Beñat Prados, quien lleva varios meses lesionado, pero que esperan que pueda reaparecer pronto.

"Bueno, es lo clásico de lesiones tan largas. Tuvo alguna pequeña incidencia, alguna pequeña molestia y tuvo que bajar un poco el ritmo. Lo normal que pasa un poco también aquí, luz al principio. Ha tenido que parar un poco y, bueno, pues para empezar otra vez".

La defensa es una de las zonas con más bajas actualmente. Andoni Gorosabel ya se perdió el último partido por unas molestias en el muslo, pero estará ante el Villarreal. "Sí, bien, pensamos que puedes estar. Gorosabel ayer tuvo un golpe, pero esperamos que no sea nada, ya entrenó con normalidad".

Más dudas hay en torno a Aitor Paredes. Según contó Ernesto Valverde, "ayer hizo un poco menos, pero ha tenido carga". "Vamos a ver si hoy entrena bien y puede estar", concluyó el técnico extremeño.