Asís Martín 09 ABR 2026 - 14:06h.

Más madera: cuando Clemente duplicó en Dublín el plan central de Ernesto Valverde

Ha firmado hasta 2030 con el Almería, equipo comprado por el luso Cristiano Ronaldo

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BilbaoTodo un experto en marcar golazos con un cañón, Jon Morcillo Conesa (nacido el 15 de septiembre de 1998), el exjugador del Athletic Club ahora en las filas de la UD Almería -ha firmado hasta 2030-, el actualmente segundo clasificado de la LALIGA HYPERMOTION a un punto del líder Racing de Santander, tras ser traspasado por el Albacete, ha analizado la etapa que vivió como león tiempo atrás en el conjunto de San Mamés.

Momento vital que no terminó de cuajar del que aclara que "a mi la época en Primera División me pilló muy joven y con falta de madurez y lógicamente de mucha experiencia, eso más la lesión que tuve,... pues no supe ser yo mismo y sacar lo que tengo, pero ahora estoy disfrutando con la idea de ascender y de poder jugar por fin en Primera" deslizaba un deportista que pasó serios problemas psicológicos en aquella etapa en Lezama. "Mis padres sufrían mucho", llegó a decir.

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En los micrófonos de Onda Vasca ha explicado este miércoles el futbolista vizcaíno que estar en Segunda no te regala nada ya que "el nivel del equipo es muy alto, compito con jugadores que llevan muchos minutos en la élite y que han jugado muchos años en Primera, hay muchísima competencia en este vestuario y es complicado ser titular en el Almería".

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Jon Morcillo se ve jugando en Primera aunque no sea en el Athletic Club

"Creo que tengo nivel para estar en primera aunque sé que es difícil y la competencia será alta, pero primero hay que ascender, quieren remodelar el estadio y que Cristiano Ronaldo comprase el club ayuda y da caché, ojalá haya la suerte de cumplir el objetivo" ha deseado en la emisora bilbaína.

"En el Athletic tienes todos los lujos y los privilegios con un club consolidado que te da todas las ventajas posibles, en Segunda hay menos dinero y te has de adaptar a otro tipo de cosas, pero el Almería me ha sorprendido ya que no tiene nada que envidiar a muchos equipos de Primera. Me siento un privilegiado como lo era en el Athletic" ha relatado 'Morci'.

Para el atacante zurdo de Zornotza, de 27 años, que cuenta con 40 millones de cláusula de rescisión con los andaluces, "nos lo jugamos todo a 8 partidos y hay que dar el martillazo para ascender", comenzando por el duelo de este fin de semana ante ese Racing de Santander líder de la tabla con los Asier Villalibre, Iñigo Vicente, Peio Canales, Jokin Ezkieta, etc...