Asís Martín 08 ABR 2026 - 11:00h.

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El menor de los Williams ha vuelto en Getafe tras estar dos meses de baja por su pubalgia

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BilbaoAparte de su llamativa opinión sobre el caso de Oihan Sancet en el Athletic Club, el exjugador del conjunto de San Mamés y también exdirector de Lezama en los tiempos de Josu Urrutia, Aitor Larrazabal Bilbao, ha dejado una impactante opinión sobre Nico Williams en el programa Eup! que comanda Kevin Doyle en Durangaldeko Telebista esta semana.

El exlateral izquierdo de Loiu ha señalado sobre el hermano pequeño de Iñaki Williams que debe sopesar mucho el haber regresado para irse justo pronto al goloso Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que espera a la Selección Española de Luis de la Fuente al final de temporada, una cita que puede soliviantar a la afición bilbaína ya que la gestión del Caso Nico Williams ha dejado mucho que desear.

La opinión de Aitor Larrazabal sobre el panorama veraniego de Nico Williams con el Mundial y el Athletic Club

"Voy a hablar como socio, hemos tenido un futbolista como Nico Williams al que hemos perdido varias, muchas jornadas, porque no ha estado del todo bien y además ha desaparecido para intentar curarse. Ahora encima tiene un Mundial y en agosto estará con el equipo otra vez. ¿Qué podemos esperar del rendimiento de Nico Williams?" ha lanzado en voz alta.

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"Ya sé que es él quien tiene que decidir él si está dentro de los elegidos, pero no sé si es la mejor opción como profesional es el ir a un Mundial o el estar en las mejores condiciones para rendir con tu club la próxima temporada" ha comentado con mucha sinceridad Aitor Larrazabal.

Y ha puesto su propio ejemplo... "Yo tuve un problema de pubalgia en mis tiempos, justo cuando estaba seleccionado con la Selección Olímpica y tuve que ir a Madrid. Pasé el reconocimiento médico y yo les dije que no estaba en condiciones. Tomando infiltraciones, etc... tal vez pudiera haber jugado los Juegos Olímpicos de Barcelona, que encima mira cómo acabaron, probablemente, pero creía que eso no era la adecuado, porque quizás mi rendimiento durante el año con el Athletic podía bajar" ha argumentado el vizcaíno.

"Y el club que me estaba pagando y al que yo aportaba mis servicios era el Athletic. Y no fui a la Olimpiada de Barcelona. Pero me curé en verano, inicié la temporada sin problemas y todo fue genial. Luego a veces el tratamiento conservador también viene bien con parar en verano para recuperarte del todo" ha avisado Aitor Larrazabal a un Nico Williams que va a estar este verano en el ojo del huracán tome la decisión que tome. Como diría José Bordalás, "esto es fútbol, Papá".